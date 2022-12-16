MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 12:24

Fenomen Taha Duymaz yaptırdığı estetiklerle ilgili şaşırtan itiraflarda bulundu

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan fenomen Taha Duymaz'dan estetik itirafları...

MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 12:24
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Fenomen Taha Duymaz yaptırdığı estetiklerle ilgili şaşırtan itiraflarda bulundu


Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz çektiği yemek videoları ile tanınmıştı. Daha sonraları sosyal meydada sükse yakalayan Taha Duymaz Armağan Çağlayan’ın programına konuk oldu. Yaptırdığı estetikler ile sosyal medyada çok konuşulan Taha Duymaz Armağan Çağlayan’ın programına konuk oldu. Özel hayatına dair merak edilenleri yanıtlayan fenomen Taha Duymaz yaptırdığı estetikler hakkında da merak edilenleri yanıtladı. Armağan Çağlayan

Para harcamadım 

Sosyal mecralarda milyonlarca kişi tarafından takip edilen Taha Duymaz çocukluğu ile alakalı samimi açıklamalarda bulundu. Ailesinin maddi durumlarından dolayı okuyamayan Taha Duymaz bu noktaya gelmeden önce çocukluğunda yaşadığı zor zamanlardan bahsetti. Çöp toplayarak geçindiklerinden bahseden Duymaz kısıtlı imkanlarla yapılan yemek videoları ile fenomen haline gelmişti. Sunucu Armağan Çağlayan’ın ‘Bu işten para kazanabiliyor musun?’ Sorusuna Duymaz : ‘ Kazanıyorum evet ama ekonomi bu kadar kötüyken geçinmek çok zor. Bir yemek yapabilmek için market alışverişi 500 Tl tutuyor neredeyse ama benim buradan kazancım 2-3 bin Tl yani yetmiyor.’ Dedi. Çağlayan’ın ‘Peki bu kadar zor zamanlar geçirirken nasıl estetik yaptırdın?’ Sorusuna Duymaz : ‘Burnumdan nefes alamıyordum sonra bir arkadaşım aracı oldu bir doktor var sana yardımcı olabilir dedi. Doktor ile tanıştık aramızda bir dostluk oldu. Kulaklarıjmı ve burnumu o yaptı. Para da almadı. Ama reklam için değildi. Dostluğumuza nazaran yaptı.’ Diyerek samimi itiraflarda bulundu. Taha Duymaz



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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