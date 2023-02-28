Kim Kimdir
28 Şubat 2023 - 22:02

Fenomen yarışmacı Özgür Tetik'in nereli olduğunu duyan inanamadı! İşte 48 yaşındaki Survivor Özgür Tetik'in memleketi ve hayatı

Basketboldan triatlona; Özgür Tetik'in Yolculuğu

Kim Kimdir
28 Şubat 2023 - 22:02
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Fenomen yarışmacı Özgür Tetik'in nereli olduğunu duyan inanamadı! İşte 48 yaşındaki Survivor Özgür Tetik’in memleketi ve hayatı
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Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da yarışan 48 yaşındaki Özgür Tetik'in hayranları, Tetik'in hayatı ve geçmişini bir hayli merak ediyor.  Ortaokul yıllarında basketbola merak saran ve uzun süre amatör liglerde oynayan Özgür, aynı zamanda sporcu ve antrenör olarak kuvvet antrenmanları yapıyor. Daha sonra triatlonu keşfeden Tetik, 2002 yılında Olimpik triatlonda yarıştı.

özgür tetik



Özgür Tetik'in hayatıyla ilgili artan merak, özellikle memleketinin neresi olduğu ile ilgili. İnternette yapılan aramalarda Tetik'in memleketinin Yalova olduğu ortaya çıktı. 

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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