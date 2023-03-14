Ferdi Kadıoğlu’nun son talibi Ajax oldu













Son talip Hollanda devi oldu

Fenerbahçe’de son yıllarda sergilediği performansla birlikte büyük bir beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu, bu sezonda da takımın en etkili isimlerinden biri olarak dikkatleri çekmişti.Ferdi için İtalyan ekibi Napoli’nin yanı sıra Bundesliga ve İngiltere’den de taliplerin olduğu konuşulurken, oyuncunun A Milli Takım tercihini de Türkiye’den yana kullanmış olması takdir toplamıştı.Genç yıldız için son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax’ın talip olduğu ortaya çıktı. Ferdi’yi uzunca bir süredir Ajax yetkililerinin takip ettiği öğrenilirken, olumlu yönde bir rapor sundukları konuşuluyor. Kadiköy’de Sevilla ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasını da takip edeceği öğrenilen Ajaxlı yetkililerin sezon sonunda teklif yapması bekleniyor. Hollanda ekibinin Ferdi için ilk olarak 10 Milyon Euro artı bonuslar olacak şekilde bir teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edilirken, Fenerbahçe cephesinin ise transferdeki görüşü çok net. Sarı lacivertliler genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için sonraki satıştan pay ve en az 20 Milyon Euro’luk bir bonservis ücreti talep ediyor.