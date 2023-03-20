SPOR
20 Mart 2023 - 17:58

Ferdi Kadıoğlu'nun son talibi Newcastle United

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde yıldız ismin son talibi Premier Lig’den Newcastle United oldu.

SPOR
20 Mart 2023 - 17:58
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Ferdi Kadıoğlu’nun son talibi Newcastle United
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Son yıllarda Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla birlikte dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa’dan birçok kulübün radarına takılmayı başarmıştı.

Sarı lacivertlilerde sezon başından bu yana Teknik Direktör Jorge Jesus’un da vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Ferdi Kadıoğlu’nun sene sonunda takımdan ayrılabileceği yönünde çıkan haberler iyice artmaya başlamıştı.



ferdi kadıoğlu fenerbahçe

Ferdi Kadıoğlu adım adım İngiltere yolcusu

Avrupa’dan birçok kulübün Fenerbahçe ile Ferdi Kadıoğlu transferi için dirsek temasında olduğu iddia edilirken son taliplisinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United olduğu konuşuluyor.

İngiliz ekibinin bir süredir Ferdi Kadıoğlu’nu yakından takip ettiği ve teklif yapma hazırlandığında olduğu söyleniyor.

Fenerbahçe genç yıldızı için bonservis ücreti olarak yaklaşık olarak 25 Milyon Euro’luk bir bonservis ücreti belirlerken, iki kulüp arasında gerçekleştirilen pazarlıkların birkaç hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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