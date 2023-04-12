Feriha'nın hala kızı son haliyle olay oldu! Adını Feriha Koydum'un Gülsüm'ü Pelin Ermiş tüm güzelleri solladı!













Üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen akıllara kazınan dizilerden olan Adını Feriha Koydum oyuncularının yıllar içerisinde ki değişimi merakları arttırırken Gülsüm karakterine hayat veren Pelin Ermiş'in son hali sosyal medya üzerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.Pelin Ermiş'in son hali takipçileri tarafından dikkatleri çekerken 40 yaşındaki başarılı oyuncunun estetik yaptırdığı konuşulmaya başlandı. Ermiş, estetik yaptırdığı iddialarını yalanlarken yüzündeki değişim ise açıkladı. Pelin Ermiş, son haline "Bihter'i bile sollarsın", "Hala kızı Cemile'ye bak sen" gelen yorumlar ise dikkat çekti.