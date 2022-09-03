MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 17:16

Fethiye'de sahneye çıkan İzel, seyircileri korkuttu!

Uzun yılların ardından tekrar bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan, geçtiğimiz akşam Fethiye'de sahneye çıktılar. Hayranlarıyla araya gelen grup, konserde talihsiz bir an yaşadı. Ünlü şarkıcı İzel, sahnede aniden hastalandı.

MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 17:16
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Fethiye'de sahneye çıkan İzel, seyircileri korkuttu!


İzel-Çelik-Ercan 31 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldiler ve bir süre devam edecek olan konser maratonunu başlattılar. Kuruçeşme Açık Hava'da başlayan İzel-Çelik-Ercan konser programı dün gece Antalya'nın ünlü turistik merkezlerinden biri olan Fethiye'de devam etti. 90'lara yön veren üçlü, hayranlarıyla Babadağ'da buluştular..

İzel sahnede fenalaştı

"İzel sahnede fenalaştı"



İŞlk yarısı oldukça eğlenceli geçen konserin ikinci yarısına talihsiz bir an yaşandı. Güzel şarkıcı İzel Çeliköz, sahnede şarkısını söylerken aniden fenalaştı. 

İzel sahnede fenalaştı

Sahne arkadaşları Çelik ve Elkan Saathi, ünlü şarkıcının yardımına koşarken o a anlar sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

İzel sahnede fenalaştı

İzel'in tansiyonunda bir düşme meydana geldiği belirtilirken güzel şarkıcının sağlık durumun şimdi iyi olduğu öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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