Fethiye'de sahneye çıkan İzel, seyircileri korkuttu!







"İzel sahnede fenalaştı"







İzel-Çelik-Ercan 31 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldiler ve bir süre devam edecek olan konser maratonunu başlattılar. Kuruçeşme Açık Hava'da başlayan İzel-Çelik-Ercan konser programı dün gece Antalya'nın ünlü turistik merkezlerinden biri olan Fethiye'de devam etti. 90'lara yön veren üçlü, hayranlarıyla Babadağ'da buluştular..İŞlk yarısı oldukça eğlenceli geçen konserin ikinci yarısına talihsiz bir an yaşandı. Güzel şarkıcı İzel Çeliköz, sahnede şarkısını söylerken aniden fenalaştı.Sahne arkadaşları Çelik ve Elkan Saathi, ünlü şarkıcının yardımına koşarken o a anlar sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.İzel'in tansiyonunda bir düşme meydana geldiği belirtilirken güzel şarkıcının sağlık durumun şimdi iyi olduğu öğrenildi.