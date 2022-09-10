YAŞAM
10 Eylül 2022 - 11:59

FETÖ bağlantılı 5 kişi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan biri kadın 5 FETÖ/PDY mensubu yakalandı.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 11:59
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
FETÖ bağlantılı 5 kişi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı


Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adli kontrol şartı bulunan 1'i kadın 5 kişi, yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından takip edildiklerinden habersiz olan E.E., H.B., S.Ö., V.Ç. ve S.Ç. isimli şahıslar Uzunköprü'de araç kiralamak istediklerini belirtmeleri üzerine O.G. isimli şahısla bağlantı kurarak İstanbul'dan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geldiler. İlçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'nde bulunan tren istasyonu civarında sınırı geçmek için hazırlık yaparken Uzunköprü Asayiş Şube ve TEM ekipleri tarafından yola barikat kurularak kıskıvrak yakalandılar.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Edirne F Tipi cezaevine gönderildi. Yakalanan FETÖ/PDY mensuplarını yasadışı yollardan yurtdışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen O.G adlı şahıs hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsın FETÖ/PDY terör örgütü ile bir bağlantısının olup olmadığı ise araştırılıyor.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çocuğunu almak için gittiği evde kocası tarafından öldürüldü
Çocuğunu almak için gittiği evde kocası tarafından öldürüldü
İzolasyon deposunda yangın
İzolasyon deposunda yangın
Florya'da metrobüs bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı
Florya'da metrobüs bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı
Bu yöntemle eviniz tertemiz olacak! Haşrelerden anında kurtulacaksınız! İşte örümcek ve haşereleri evden uzaklaştırmak için kullanılan o yöntem
Bu yöntemle eviniz tertemiz olacak! Haşrelerden anında kurtulacaksınız! İşte örümcek ve haşereleri evden uzaklaştırmak için kullanılan o yöntem
Eski erkek arkadaşının bıçakladığı Burcu yaşam mücadelesini kazandı
Eski erkek arkadaşının bıçakladığı Burcu yaşam mücadelesini kazandı
Şanlıurfa’da 4 yaşındaki kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa’da 4 yaşındaki kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Son Haberler
Weghorst sakatlandı mı, Başakşehir maçında oynamayacak mı? Beşiktaş'ta Weghorst depremi!
Weghorst sakatlandı mı, Başakşehir maçında oynamayacak mı? Beşiktaş'ta...
12 Dev Adam, Fransa'ya uzatmada mağlup oldu
12 Dev Adam, Fransa'ya uzatmada mağlup oldu
Çocuğunu almak için gittiği evde kocası tarafından öldürüldü
Çocuğunu almak için gittiği evde kocası tarafından öldürüldü
İzolasyon deposunda yangın
İzolasyon deposunda yangın
Birçok kişi şifa kaynağını çöpe atıyor! Duyduğunuzda çöpe attığınıza çok üzüleceksiniz! Her sofrada var... faydası suyunda
Birçok kişi şifa kaynağını çöpe atıyor! Duyduğunuzda çöpe...
Josef de Souza: 'Bu tür cezalar Türk futbolunun imajına zarar veriyor'
Josef de Souza: 'Bu tür cezalar Türk futbolunun imajına zarar veriyor'
Bilim insanlarından yeni gezegen açıklaması... Evrende yanlız değiliz! Dünyamıza benzeyen gizemli gezegen keşfedildi! Orada bir yıl 2,7 gün sürüyor!
Bilim insanlarından yeni gezegen açıklaması... Evrende yanlız değiliz!...
Florya'da metrobüs bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı
Florya'da metrobüs bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı
Bu yöntemle eviniz tertemiz olacak! Haşrelerden anında kurtulacaksınız! İşte örümcek ve haşereleri evden uzaklaştırmak için kullanılan o yöntem
Bu yöntemle eviniz tertemiz olacak! Haşrelerden anında kurtulacaksınız!...
Eski erkek arkadaşının bıçakladığı Burcu yaşam mücadelesini kazandı
Eski erkek arkadaşının bıçakladığı Burcu yaşam mücadelesini...
Başkan Bahadır, BM Genel Merkezi’ndeki konferansa katıldı
Başkan Bahadır, BM Genel Merkezi’ndeki konferansa katıldı
İşte Benim Stilim yarışmasının fenomen ismi transparan sütyeni ile sosyal medyayı salladı! Fenomen isme tepkiler çığ gibi
İşte Benim Stilim yarışmasının fenomen ismi transparan sütyeni...
Şanlıurfa’da 4 yaşındaki kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa’da 4 yaşındaki kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Sultangazi'de ilginç hırsızlık: Biri şapka ve maskeyle diğeri şalla yüzünü gizledi
Sultangazi'de ilginç hırsızlık: Biri şapka ve maskeyle diğeri şalla...
Denizli - Muğla sınırında çıkan yangında 100 hektar alan siyaha büründü
Denizli - Muğla sınırında çıkan yangında 100 hektar alan siyaha...