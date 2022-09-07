YAŞAM
07 Eylül 2022 - 16:05

FETÖ'den aranan ihraç öğretmen polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suçlamasıyla meslekten ihraç edilen ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski öğretmen polis operasyonuyla yakalandı.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 16:05
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FETÖ’den aranan ihraç öğretmen polis tarafından yakalandı

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç olan, FETÖ/PDY Terör Örgütünün Milli Eğitim yapılanmasında yer alan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hükmü bulunan Y.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın takip eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı kent merkezi Cumhuriyet mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

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