FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen öldü mü? Pensilvanya'dan çarpıcı iddialar!













ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir çiftlikte yaşayan Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) lideri Fethullah Gülen’in zehirlendiği ve öldüğü haberi sosyal medyada gündem olurken Gülen'i mollasının zehirlediği ve mollanın da intihar ettiği öne sürüldü.Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda ise iddialara konu olan söz konusu olayla ilgili bölgedeki polis kaynaklarında henüz böyle bir olayı yansımadığı ve yerel medyada da konuyla ilgili bir haber yayınlanmadığı aktarılırken böyle bir iddianın ortaya atılmasıyla çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmediği de belirtildi. Olayın gerçekleşme ihtimali olabileceği yönünde yapılan açıklamada polise henüz olayın intikal ettirilmemiş olabileceği de ifade edildi.Sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi olan bu iddialardan iki gün önce FETÖ'nün elebaşısı Gülen'in çiftliğinin bahçesinde otururken çekilmiş bir karesi, ABD'de yaşayan FETÖ üyesi Gülşah Çavuşoğlu tarafından paylaşılmıştı. Fotoğrafta Fethullah Gülen'in bahçesinde kahve içtiği görülmüştü.