GÜNDEM
18 Kasım 2021 - 12:11

FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen öldü mü? Pensilvanya'dan çarpıcı iddialar!

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) lideri Fetullah Gülen’in Pensilvanya'daki çiftliğinde dün gece saatlerinde zehirlendiği haberi yayıldı. Gülen'in mollası tarafından zehirlendiği ve mollanın daha sonra intihar ettiği iddia edildi. Peki, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen öldü mü?

GÜNDEM
18 Kasım 2021 - 12:11
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen öldü mü? Pensilvanya'dan çarpıcı iddialar!
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir çiftlikte yaşayan Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) lideri Fethullah Gülen’in zehirlendiği ve öldüğü haberi sosyal medyada gündem olurken Gülen'i mollasının zehirlediği ve mollanın da intihar ettiği öne sürüldü.








Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda ise iddialara konu olan söz konusu olayla ilgili bölgedeki polis kaynaklarında henüz böyle bir olayı yansımadığı ve yerel medyada da konuyla ilgili bir haber yayınlanmadığı aktarılırken böyle bir iddianın ortaya atılmasıyla çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmediği de belirtildi. Olayın gerçekleşme ihtimali olabileceği yönünde yapılan açıklamada polise henüz olayın intikal ettirilmemiş olabileceği de ifade edildi.

FERHULLAH GÜLEN'İN AYLAR SONRA İLK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKMIŞTI!



Sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi olan bu iddialardan iki gün önce FETÖ'nün elebaşısı Gülen'in çiftliğinin bahçesinde otururken çekilmiş bir karesi, ABD'de yaşayan FETÖ üyesi Gülşah Çavuşoğlu tarafından paylaşılmıştı. Fotoğrafta Fethullah Gülen'in bahçesinde kahve içtiği görülmüştü.
# fethullah gülen öldümü# pensilvanya# zehirlenme# intihar
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Doların sürekli yükselişi ile ilgili Bakanlık'tan kritik açıklama
Doların sürekli yükselişi ile ilgili Bakanlık'tan kritik açıklama
Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleme! Covid-19 rehberi değişti
Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleme! Covid-19 rehberi değişti
Son Haberler
Maltepe'de düğün konvoyunda silah atan maganda yakalandı
Maltepe'de düğün konvoyunda silah atan maganda yakalandı
Piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı!
Piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı!
Doların sürekli yükselişi ile ilgili Bakanlık'tan kritik açıklama
Doların sürekli yükselişi ile ilgili Bakanlık'tan kritik açıklama
Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleme! Covid-19 rehberi değişti
Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleme! Covid-19 rehberi değişti
Samsun'da zincirleme kaza! 14 araç birbirine girdi!
Samsun'da zincirleme kaza! 14 araç birbirine girdi!
Emeklilere müjde! 1600 TL ödeme kampanyasında son 3 gün..
Emeklilere müjde! 1600 TL ödeme kampanyasında son 3 gün..
RTÜK 'Üç Kuruş' dizisine ceza yağdırdı!
RTÜK 'Üç Kuruş' dizisine ceza yağdırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de MHP lideri Bahçeli'yi ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de MHP lideri Bahçeli'yi ağırladı
İstanbul'da Türk yolcuyu almayan taksiciden skandal bahane!
İstanbul'da Türk yolcuyu almayan taksiciden skandal bahane!
Zorunlu deprem sigortasına zam! Teminat ücretleri artırıldı
Zorunlu deprem sigortasına zam! Teminat ücretleri artırıldı