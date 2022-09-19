YAŞAM
19 Eylül 2022 - 11:43

FETÖ imamı Yolalan tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) imamlarından firari Ömer Yolalan, 5 yıl sonra evinde yakalandı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 11:43
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
FETÖ imamı Yolalan tutuklandı


Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde 2 Ağustos 2017'de Ömer Yolalan için gözaltı kararı verdi. O tarihte adresinde bulunamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Yolalan, 13 Eylül tarihinde Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı. Yakalama kararından haberinin olduğunu söyleyen Yolalan, sağlık sorunları nedeniyle bugüne kadar teslim olmadığını belirtti. Yolalan, tutuksuz yargılanmayı talep ederken, mahkeme, "silahlı terör örgütü yöneticiliğiyle" suçlanan Yolalan'ı tutukladı.

'A vasfında müdür'
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017'de yürütülen soruşturma kapsamında işlem yapılan bir örgüt mensubu, Yolalan'ı teşhis etti. Yolalan'ın, Faruk kod adıyla FETÖ'nün sözde Ankara emniyet mahrem yapılanmasında "A vasfında müdür" olarak görev yaptığı belirlendi.



Sanık Ömer Yolalan'ın, 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Son Haberler
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı el-Alimi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul...
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine...
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları...
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne...
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi...
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı