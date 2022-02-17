GÜNDEM
17 Şubat 2022 - 14:19

FETÖ medya davasında dosyası ayrılan Atilla Taş ayrı yargılanacak!

FETÖ medya davasıyla ilgili yargılanan Atilla Taş’ın dosyasının ayrılmasına karar verildi. Ünlü şarkıcı, FETÖ dosyası kapsamında ayrı olarak yargılanacak.

GÜNDEM
17 Şubat 2022 - 14:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
FETÖ medya davasında dosyası ayrılan Atilla Taş ayrı yargılanacak!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya üzerinden yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Yargıtay'dan cezaları bozulmuş olan 8 sanığın yeniden yargılanma işlemlerine devam edildi. Mahkeme heyeti ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın dosyasının ayrılmasına karar verirken Taş'ın yargılanmasının ayrı olarak yapılacağı bildirildi.








İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasında Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Ali Akkuş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu katılırken sanık olarak yargılanan Atilla Taş'ın avukatı davaya katılım gösterdi. Taş'ın sağlık sorunlarında dolayı duruşmaya katılamadığı bildirdi.

ATİLLA TAŞ'IN DOSYASI AYRILDI!

Duruşmada sanıklarla birlikte avukatların savunmaları ve talepleri değerlendirmeye alınırken heyet, Atilla Taş'ın dosyasının diğer sanıklardan ayrı olarak işleme alınmasına karar verirken yeni duruşma tarihi 23 Haziran olarak belirlendi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Memur ve memur emekliler müjde! 3600 ek gösterge netleşti..
Memur ve memur emekliler müjde! 3600 ek gösterge netleşti..
Gözler koronavirüs bilim kurulu toplantısında! Masada artan vaka sayıları var..
Gözler koronavirüs bilim kurulu toplantısında! Masada artan vaka sayıları var..
Son Haberler
Merkez Bankası'nın faiz kararı sabit bırakılma yönünde açıklandı!
Merkez Bankası'nın faiz kararı sabit bırakılma yönünde açıklandı!
Elektrik faturası düzenlemesinde esnafa indirimli tarife!
Elektrik faturası düzenlemesinde esnafa indirimli tarife!
Pendik'te 4 katlı bina alev alev yandı: 1 ölü!
Pendik'te 4 katlı bina alev alev yandı: 1 ölü!
Memur ve memur emekliler müjde! 3600 ek gösterge netleşti..
Memur ve memur emekliler müjde! 3600 ek gösterge netleşti..
Gözler koronavirüs bilim kurulu toplantısında! Masada artan vaka sayıları var..
Gözler koronavirüs bilim kurulu toplantısında! Masada artan vaka sayıları...
210 kilowata yükseltilen elektrik tarifeleri yeniden değerlemeye alınıyor!
210 kilowata yükseltilen elektrik tarifeleri yeniden değerlemeye alınıyor!
Öğrencilere müjde! KYK yurtlarında beslenme yardımı 750 TL oldu..
Öğrencilere müjde! KYK yurtlarında beslenme yardımı 750 TL oldu..
Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'ya hüzünlü veda!
Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'ya hüzünlü veda!
Binbir çeşit şarj aleti dönemi sona eriyor!
Binbir çeşit şarj aleti dönemi sona eriyor!
Binalarda su tasarrufları için alınan yeni tedbirler belli oldu!
Binalarda su tasarrufları için alınan yeni tedbirler belli oldu!