FETÖ medya davasında dosyası ayrılan Atilla Taş ayrı yargılanacak!













Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya üzerinden yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Yargıtay'dan cezaları bozulmuş olan 8 sanığın yeniden yargılanma işlemlerine devam edildi. Mahkeme heyeti ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın dosyasının ayrılmasına karar verirken Taş'ın yargılanmasının ayrı olarak yapılacağı bildirildi.İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasında Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Ali Akkuş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu katılırken sanık olarak yargılanan Atilla Taş'ın avukatı davaya katılım gösterdi. Taş'ın sağlık sorunlarında dolayı duruşmaya katılamadığı bildirdi.Duruşmada sanıklarla birlikte avukatların savunmaları ve talepleri değerlendirmeye alınırken heyet, Atilla Taş'ın dosyasının diğer sanıklardan ayrı olarak işleme alınmasına karar verirken yeni duruşma tarihi 23 Haziran olarak belirlendi.