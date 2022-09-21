Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' olduğu öne sürülen tutuksuz sanık Şükrü Yıldırır'ın 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şükrü Yıldırır, avukatıyla katıldı.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 11:23
FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' olduğu iddia edilen sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası
FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' olduğu öne sürülen Şükrü Yıldırır'ı mahkeme, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 11:23
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