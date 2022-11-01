Fetöcüler nereye ve nasıl ihbar edilir? FETÖ üyeleri ile teröre destek verenleri ihbar etme hattı

Terör; siyasal, dinsel ya da ekonomik hedefleri ulaşılması amacı ile sivillere; resmi, yerel ve genel yönetimlere yapılan baskı, yıldırma ve her türlü şiddeti içeren yoldur. Ülkemizde en son 15 Temmuz gecesi darbe girişimi yaşanmış ve devletin otoritesi ele geçirilmek istenmiştir. Bunun öncesinde de PKK, PYD, El Nusra, DAEŞ, DHKP-C gibi birçok terör örgütünün saldırısı yapılmıştır. Bu saldırılara karşı güvenlik güçlerimiz yıllardır durmaksızın mücadele ediyor. Ayrıca, fetö üyesi olanlar ile terör destekçilerini ihbar etmek için de birçok ihbar hattı bulunuyor.
FETÖ DESTEKÇİLERİ NEREYE İHBAR EDİLİYOR?Terörle mücadelede güvenlik güçlerimiz her gün yeni yöntemler uygulamayı sürdürüyor. Bu yöntemlerin biri de terör destekçileri ile teröristlerin ihbar edilebileceği ihbar hatlarıdır. Bu hatların sayesinde çevrenizdeki terör destekçilerini kolaylıkla ihbar edebiliyorsunuz. İhbar işlemi için ALO 140 Terör İhbar Hattı'nı kullanmanız yeterli olacaktır.
Ayrıca emniyete giderek de şikayette bulunabilirsiniz. Ayrıca 155 Polis İmdat Hattı da teröre destek verenleri şikayet etmek için kullanılan bir başka hattır.