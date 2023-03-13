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13 Mart 2023 - 15:16

Feyyaz Uçar: Aboubakar'ın golünde tam bir golcü patlaması gördük

Beşiktaş’ın galibiyetle döndüğü Başakşehir deplasmanın ardından Feyyaz Uçar siyah beyazlıların aldığı galibiyeti değerlendirdi. Aboubakar’a övgülerde bulunurken Redmond ve Cenk Tosun’un kaçırdığı gollere dikkat çekti.

SPOR
13 Mart 2023 - 15:16
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Feyyaz Uçar: Aboubakar’ın golünde tam bir golcü patlaması gördük


Spor Toto Süper Lig’de zorlu Başakşehir deplasmanında sahadan 2-0’lık net bir galibiyetle ayrılan Beşiktaş, mücadelede birçok net pozisyondan da yararlanamadı.

Beşiktaş’ta Aboubakar, Masuaku, Tayfur gibi isimler sergiledikleri performansla ön plana çıkarken, Redmond ve Cenk Tosun’un kaçırdıkları goller de maça damga vurdu.



aboubakar masuaku

Kaçan gollere dikkat çekti

Yayıncı kuruluşta mücadele sonrasında değerlendirmelerde bulunan Feyyaz Uçar, yaptığı açıklamalarla büyük ses getirdi. Siyah beyazlıların efsane golcüsü yaptığı açıklamalarda;

‘ Aboubakar’ın attığı ilk golde tam bir golcü patlaması gördük diyebilirim. Ne kadar kaliteli bir golcü olduğunu Aboubakar bir kez daha ispatladı. Maçın geneline bakacak olursak ise Beşiktaş çoğunlukla az adamla hücum etti. Bence rakip sahada daha fazla topla buluşan bir Beşiktaş olmalıydı çünkü rakip 10 kişi kalmıştı. Özellikle de Redmond ve Cenk Tosun’un kaçırdığı pozisyonlar skorda çok etkili oldu. Neticeye bakacak olursa siyah beyazlılar zor bir deplasmandan galibiyetle ayrılmayı başardı. ‘ ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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