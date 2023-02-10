Fiat az önce duyurdu: ÖTV indirimli o modelin fiyatı şaşırttı!







FIAT EGEA 123.000 TL ÖTV MUAFİYETI İLE SATIŞTA! 2023 MODEL ÖTV MUAFIYETLİ İNDİRIMLİ SIFIR EGEA ARAÇ FİYATLARI







Fiat Egea, son zamanlarda konuşulan markalardan biri haline gelerek, vatandaşlara özel olanaklar sunarak çok konuşulan bir isim haline geldi. 123.000 TL ÖTV muafiyetiyle vatandaşlar, sıfır model Egea otomobilleri alma olanaklarına sahip olabilecekler. Marka, her geçen gün artan özel olanaklarla vatandaşların otomobil sahibi olmasına yardımcı oluyor. Bu hususta ayrıntılı açıklamalar yapılması bekleniyor.Fiat Egea otomobiller, Türkiye otomobil pazarında son zamanlarda çok ilgi gören araçlar haline geldi. Yayımlanan liste ile en düşük ÖTV muafiyetli Fiat Egea Easy engelli araç fiyatı 214 bin 600 TL olarak belirlendi. Böylelikle sıfır araç almak isteyenler için uygulanan ÖTV indirimi 123 bin liraya ulaştı. Bu sayede vatandaşlar avantajlı koşullarda en iyi hizmetlerden ve imkanlardan faydalanma fırsatlarına sahip oluyor.Fiat Egea Sedan Easy donanım paketi için yayımlanan 2023 Şubat fiyat listesiyle, sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlara en düşük fiyat olarak 364 bin 900 TL belirlendi. Türkiye’nin en çok satan sıfır otomobil modelleri arasında yer alan Fiat Egea için bu fiyat listesi geçerli.