Fiat Egea da büyük indirim başladı! Şubat ayı fiyat listesini görenler otomobil bayilerine koştu!

FIAT EGEA CROSS WAGON’A NET OLARAK 10 BİN TL’LIK ŞUBAT 2023 İNDİRİMİ GELDI! ŞUBAT 2023 FİYAT LİSTESİNDE SÜRPRİZ







Fiat Egea Cross Wagon, aile boyu otomobil olarak adlandırılan ve Şubat 2023'te 10 bin TL'ye kadar indirime sahip olan bir araca sahip olmak isteyenler için harika bir fırsat. Ocak ve Şubat aylarında artan zamların ardından bu araca sahip olmak isteyenler, bu fiyatların ne kadar olduğunu öğrenmek için 10 Şubat 2023 fiyat listesini incelemeye başladılar. Fiat Egea Cross Wagon, Şubat ayında indirimli fiyatları ile ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ekonomik bir araca sahip olmak için harika bir seçenek.Otomobil devi Fiat, Şubat 2023 fiyatlarını açıkladığında Egea Serisinin aile boy versiyonu olan Egea Cross Wagon'un bu fiyatları görenler tarafından hayranlıkla karşılanmıştı. İlgi çekici fiyatlarıyla birlikte, Egea Cross Wagon otomobil devinin en çok satan modelleri arasına girmeyi başardı.Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 453.900 Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP 618.900 Fiat Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 694.900 Fiat Egea Cross Street 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 767.900 Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 508.900 Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP 646.900 Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 722.900 Fiat Egea Cross Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 790.900 Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP 544.900 Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 760.900 Fiat Egea Cross Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 828.900