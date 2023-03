Fiat'ın bu modelinde indirim bayramı! Tamı tamına 40.000 TL birden ucuzladı!

FİAT EGEA CROSS'TAN 40.000 TL İNDİRİM!







Bir çok otomobil markalarından yeni yıl zamları gelirken Fiat Egea Cross'tan indirim geldi. 3 farklı model ile listede indirimli fiyatlar ile yerini aldı. Fiat Egea Cross indirim listesi nasıldır? Fiyatlar nedir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.2023 yılı itibari ile otomobil fiyatlarına zamlar geldi. Fiat Egea Cross otomobiller için indirimli listesini yayınladı. 4 Mart 2023 tarihi itibari ile fiyat listesi yayınlanmış bulunmaktadır.Egea Cross Lounge otomobil modelinde logo ve yeni siyah ön ızgara bulunmaktadır. Carplay / Android Auto desteği, 7" Renkli dijital gösterge paneli, 10 tablet ekranı bulunmaktadır. Urban otomobil modelinde ise full LED ön farları, 17 inç alaşım jantları, led arka fanlar, Carplay / Android Auto destekli 7 inç tablet ekranı yer almaktadır. Cross Street yeni logo ve siyah ön ızgara mevcuttur. TFT gösterge paneli, ön sis farı, 16 inç stil jantlar yer almaktadır. Fiat Egea Cross Urban modeli için fiyat 777.900 TL olarak listede yer almaktadır. İndirimli fiyatı ise 737.900 TL olarak satışa sunulmuştur. Karma yakıt tüketimi mevcut olan Fiat Egea Cross 100 kilometrede 6.9 litre yakıt yakacağı belirtildi. 4 Mart 2023 tarihi için fiyatlar şu şekildedir: EGEA CROSS STREET -1.4 Fire 95 HP versiyon, Street donanımlı Fiyat: 505.900 TL İndirimli fiyatı: 466.900 TL -1.3 M.Jet 95 HP, Street Fiyat: 643.900 TL İndirimli fiyat: 633.900 TL -1.6 M.Jet 130 HP DCT Fiyat: 719.900 TL İndirimli fiyat: 709.900 TL -1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Fiyat: 795.900 TL İndirimli fiyat: 785.900 TL EGEA CROSS URBAN -1.4 Fire 95 HP, Urban Fiyat: 531.900 TL İndirimli Fiyat: 521.900 TL -1.3 M.Jet 95 HP Fiyat: 697.900 TL İndirimli fiyat: 661.900 TL -1.6 M.Jet 130 HP DCT Fiyat: 777.900 TL İndirimli fiyat: 737.900 TL -1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Fiyat: 818.900 TL İndirimli fiyat: 808.900 TL EGEA CROSS LOUNGE -1.4 Fire 95 HP , Lounge Fiyat: 599.900 TL İndirimli fiyat: 557.900 TL -1.6 M.Jet 130 HP DCT Fiyat: 785.900 TL İndirimli fiyat: 775.900 TL -1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Fiyat: 856.900 TL İndirimli fiyat: 846.900 TL