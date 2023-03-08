Fiat'tan herkesi araba sahibi yapacak kampanya! O modelin fiyatı 140 bin TL birden düştü!













Fiat, en çok satan SUV modellerinden biri olan Egea Cross'un fiyatını düşürdü. Mart ayı fiyat listesinde beklenmeyen indirimler sunan Fiat, Egea Cross modelinde de önemli bir indirim yaptı. Egea, Punto, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panaroma ve Fiat Doblo gibi zengin model ve versiyonlara sahip olan Fiat, son dönemde en çok beğenilen SUV modellerinden biri olan Egea Cross'ta da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Egea Cross'un güncel fiyatı 142 bin TL ve bu fiyat Mart ayı boyunca geçerli olacak.Fiat Egea Cross modeli otomobil tutkunlarının yakından ilgilendiği bir araçtır ve Mart ayında indirimler mevcuttur. 2022 yılının Nisan ayında, Street 1.4 Fire 95 HP modelinin fiyatı sadece 324.900 TL'ydi. Ancak Mart ayında aynı modelin kampanyalı indirim fiyatı tam 466.900 TL'den satılmaya başlandı. Yani Fiat Egea Cross, kısa sürede 142 bin TL'ye kadar zamlanarak diğer versiyonlarına göre daha yüksek fiyatla satılmaya başlandı. Kampanyalı satış fiyatları, Street 1.4 Fire 95 HP modeliyle başlayıp Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT modeliyle 808.000 TL'ye kadar çıkıyor.