Kim Kimdir
28 Temmuz 2022 - 00:35

Fidan Mustafayeva kimdir, kaç yaşında? Fidan Mustafayeva aslen nereli? Fidan Mustafayeva'nın biyografisi!

Azerbaycan asıllı ünlü estetik doktor Fidan Mustafayeva'nın kim olduğunun yanı sıra kaç yaşında olduğu ve mesleğindeki başarıları da merak ediliyor. Bu yazımızda, 'Fidan Mustafayeva kimdir, kaç yaşında?' sorusuna yanıt bulurken aynı zamanda Fidan Mustafayeva'nın biyografisi hakkında bilgilere de ulaşabilirsiniz..

Kim Kimdir
28 Temmuz 2022 - 00:35
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Fidan Mustafayeva kimdir, kaç yaşında? Fidan Mustafayeva aslen nereli? Fidan Mustafayeva'nın biyografisi!
Türkiye'de tüm dikkatleri üzerine toplayan mimarisinde verdiği hizmetle ünlülerin en çok uğradığı kişilerden birisi olan Dr. Fidan Mustafayeva'nın kim olduğu çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çene cerrahisi alanında uzmanlık alan Fidan Mustafayeva'nın hayatı ve biyografisi ile ilgili tüm ilgileri haberimizin detayında sizler için derledik.

Fidan Mustafayeva kimdir, kaç yaşında?

Fidan Mustafayeva kimdir

17.10.1984 yılında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde dünyaya gelen Fidan Mustafayeva, Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Ukrayna'ya giden ve başkent Kiev'de çene cerrahisi alanında uzmanlaşan Mustafayeva, 2016 yılında Bakü'deki en iyi estetik kliniklerinden biri olarak bilinen Laser Beauty Clinic'i çalıştırmaya başlamıştır.

20'den fazla ülkede daha da profesyonel olabilmek adında çok sayıda masterclass ve kongrelere katılan Fidan Mustafayeva, yıllarca sıkı bir şekilde çalışmış ve verdiği bu özveri sayesinde de bir şom ödülün sahibi olmuştur.

Yüz mimarisinde oldukça başarılı işler çıkaran Dr. Fidan Mustafayeva medikal estetik alanında personel yetiştirmiş ve bunların hepsine eğitimler vermiştir. Bu alanda çalışmaya yeni başlamış olan öğrencileri için de "Estetika" adını verdiği kitabını yayınlamıştır.

Ayrıca; Public Association of Aesthetic Cosmetology Specialists derneğinde de faaliyet gösteren Fidan Mustafayeva, geçtiğmiz yıl Haziran ayında Bakü'de Four Season Hotel-de yapılan Türkiye'nin 8. Golden Palm Awards ödül törenine katılmış ve orada 2021 yılının en başarılı estetik doktoru ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Aynı yıl Ekim ayında Global Health Awards ödül töreninde yılın medikal estetik ödülüne layık görülen Fidan Mustafayeva bu yıl Mart ayında düznelene Global Woman Awards törenine katılmış ve The Well-known Aesthetic Doctor ödülünü almıştır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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