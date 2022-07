FIFA 2023 ne zaman çıkacak? Fifa yeni oyunu için satış fiyatını belirledi

FİFA 23 Türkiye fiyatı nedir?

FİFA 23 fiyat listesi

PC için oyun fiyatları;

Playstation için oyun fiyatları;

Xbox için oyun fiyatları;

FİFA 23 serinin son oyunu!

FİFA 23 sistem gereksinimleri

FIFA 23 için minimum sistem gereksinimleri:

FIFA 23 için önerilen sistem gereksinimleri:

Futbol severlerin bu tutkuyu oyuna taşıdıkları FİFA oyunları etkisini hiç kaybetmiyor. Her sene yeni sürümlerle sevenleri ile buluşan FİFA, şimdi de 2023 versiyonu ile merak ediliyor. Peki FİFA 2023 ne zaman çıkacak? Fiyatı belli oldu mu? İşte merak edilenlerin yanıtı... Oyun dünyasının popüler serilerinden biri olan FİFA, yeni serisi FİFA 23 ile gündem oldu. PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games, Steam, Xbox One, Xbox Series ve Stadia platformları için sunulacak oyunun sunulacak oyunun çıkış tarihi belli oldu.30 Eylül 2022 tarihinde sevenleri ile buluşacak olan FİFA 23'ün ön sipariş fiyatları merakla araştırılmaya başlandı.Dolar kurunda yaşanan artışlar maalesef ki oyun dünyasında da etkisini gösteriyor. En basit oyunlar bile dolardaki artıştan dolayı 300-400 TL bandında satışa çıkıyor. Bununla beraber piyasaya yeni sürülen oyunlar ise bu rakamların iki katı ile karşımızı çıkmaktadır. Çoğu popüler oyunda olduğu gibi yakın zamanda piyasaya sürülecek olan FİFA 23 oyununda da oldukça yüksek fiyatlar bekleniyor. FİFA 23'ün ön satış fiyatı PlayStation 5 versiyonu için 800 TL’den ön siparişe açıldı. Bunun yanı sıra bir üst paket Ultimate ise 1000 TL ile alıcıların ceplerini yakacak. Playstation 4 kullanıcıları ise oyuna 100 TL daha az ödeyerek 700 TL’ye sahip olabilecek. Ayrıca PC kullanıcıları da bu oyun için 700 TL ödeme yapacak.FIFA 23 standart 699,99 TL FIFA 23 Ultimate Edition 899,99 TLPS5 Standart Sürüm 800 TL PS5 Ultimate Sürüm – 1.000 TL PS4 Standart Sürüm – 700 TLXbox One Standart Sürüm – 699.99 TL Xbox One Ultimate Sürüm – 999.99 TL Xbox Series S/X Standart Sürüm – 799.99 TL Xbox Series S/X Ultimate Sürüm – 999.99 TLEA ve FİFA'nın anlaşması bittiği için FİFA adı ile piyasaya sürülecek son oyun FİFA 23 olacak. Oldukça popülerleşen bu oyun geri kalan hayatına ise EA Sports FC adı ile devam edecek. Lakin bu durumun değişiklik gösterme ihtimali de var. Eğer ki şirket tekrar FİFA ile anlaşma sağlarsa önümüzdeki sezon çıkacak oyunun adı FİFA 2024 olacak. Lakin şimdilik serinin son oyunun FİFA 23 adıyla çıkacağı biliniyor. Gelecek sene ise EA Sports FC ismi ile oyun severlerle buluşacak.İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5 6600k veya AMD Ryzen 5 1600 Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 570 DirectX: Sürüm 12A ğ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alanİşletim Sistemi: Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i7 6700 veya AMD Ryzen 7 2700X Bellek: 12 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5600 XT DirectX: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan