Fifa Başkanı Batı'yı ikiyüzlülük ile suçladı!

FIFA Başkanı Gianni Infantino gerçekleştirdiği basın toplantısı Avrupa'yı Dünya Kupası'ndaki insan hakları ihlalleri ile ilgili yapılan haberlerle alakalı olarak iki yüzlü davranmakla suçladı. Katar Dünya Kupası ile ilgili haber yapmadan evvel Avrupa'nın önce kendi tarihlerinde işledikleri suçlara bakması gerektiğini söyledi.
Önce kendi tarihinize bir bakın
Infantino Doha'da düzenlenen bir basın toplantısında Katar'ı ve turnuvayı savunarak, etkinlik, göçmen işçilerin ölümü ve LGBT bireylere yapılan muamele gibi meselelerde alakalı yapılan haberlerin gölgesinde kaldı dedi İsviçre doğumlu Infantino, Avrupa ülkelerinin Katar'daki göçmen işçilerin sorunlarına odaklanmak yerine kendi tarihlerinde işlenen suçlar için özür dilemeleri gerektiğini söyledi. Gerçekleştirilen tutumun büyük bir ikiyüzlülük olduğunu değerlendirdi. Infantino sözlerine şöyle başladı: "Bugün güçlü hislerim var. Bugün Katarlı hissediyorum, Arap hissediyorum, Afrikalı hissediyorum, eşcinsel hissediyorum, engelli hissediyorum, göçmen işçi hissediyorum." Ev sahibi Katar, turnuvaya Pazar günü Al Bayt Stadyumu'nda Ekvador karşısında başlıyor.
Şubat 2021'de Guardian gazetesi, Dünya Kupası ihalesini kazanmasından bu yana Katar'da Hindistan, Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Sri Lanka'dan 6.500 göçmen işçinin öldüğünü yazmış ve bu yönde yapılan haberlerin ardı arkası kesilmemişti.