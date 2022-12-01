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01 Aralık 2022 - 12:37

FIFA'dan dengeleri alt üst edecek karar! Maçlar artık berabere bitmeyecek..

Dünya Kupası'ndaki golsüz maçların izlemeyi daha az zevkli hale getirdiğini varsayarsak, FIFA kuralları değiştirmeye ve bir sonraki Dünya Kupası'nda tarih yazmaya hazırlanıyor.

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01 Aralık 2022 - 12:37
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FIFA'dan dengeleri alt üst edecek karar! Maçlar artık berabere bitmeyecek..


Katar 2022 Dünya Kupası heyecanı devam ederken, FIFA'dan çığır açacak bir karar değişikliğine gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Turnuvada maçların golsüz devam etmesinin maç izleme zevkini azalttığını düşünen yetkililer, bir sonraki Dünya Kupası'nda kural değişiklikleriyle tarih yazmaya hazırlanıyor.

BERABERLİK DURUMUNDA PENALTI ATIŞINA GİDİLECEK

FIFA'dan dengeleri alt üst edecek karar



Edinilen bilgilere göre FIFA, 2026'da yürürlüğe girecek olan bazı tarihi kuralların hazırlıklarına şimdiden başladı. Seyir zevkini azaltan golsüz maçlar ve skoru eşitlemek için çok çaba harcanan maçlar için bu durum geçerli olacak olan bu kuralların en önemlisinin beraberlik durumunda penaltı atışlarına gidilmesi olduğu belirtişdi.

2026 Dünya Kupası için uygulanacak kuralın, olumlu sonuç alınması halinde ulusal lig maçlarına da uygulanabileceği de açıklandı.

FİFA'NIN YENİ KURALLARI

1. Dünya Kupası'nda 32 yerine 48 takım olacak.

2- Takım sayısındaki artış 8 yerine 16 grupla sonuçlanacak.

3- Her grupta 4 yerine 3 takım olacak.

4- Beraberlik durumunda sayılara 1 puan yazılması yerine penaltı atışları galibi belirleyecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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