FIFA'dan dengeleri alt üst edecek karar! Maçlar artık berabere bitmeyecek..

Katar 2022 Dünya Kupası heyecanı devam ederken, FIFA'dan çığır açacak bir karar değişikliğine gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Turnuvada maçların golsüz devam etmesinin maç izleme zevkini azalttığını düşünen yetkililer, bir sonraki Dünya Kupası'nda kural değişiklikleriyle tarih yazmaya hazırlanıyor.
BERABERLİK DURUMUNDA PENALTI ATIŞINA GİDİLECEK
Edinilen bilgilere göre FIFA, 2026'da yürürlüğe girecek olan bazı tarihi kuralların hazırlıklarına şimdiden başladı. Seyir zevkini azaltan golsüz maçlar ve skoru eşitlemek için çok çaba harcanan maçlar için bu durum geçerli olacak olan bu kuralların en önemlisinin beraberlik durumunda penaltı atışlarına gidilmesi olduğu belirtişdi. 2026 Dünya Kupası için uygulanacak kuralın, olumlu sonuç alınması halinde ulusal lig maçlarına da uygulanabileceği de açıklandı.