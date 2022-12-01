FIFA'dan dengeleri alt üst edecek karar! Maçlar artık berabere bitmeyecek..







BERABERLİK DURUMUNDA PENALTI ATIŞINA GİDİLECEK











FİFA'NIN YENİ KURALLARI

Katar 2022 Dünya Kupası heyecanı devam ederken, FIFA'dan çığır açacak bir karar değişikliğine gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Turnuvada maçların golsüz devam etmesinin maç izleme zevkini azalttığını düşünen yetkililer, bir sonraki Dünya Kupası'nda kural değişiklikleriyle tarih yazmaya hazırlanıyor.Edinilen bilgilere göre FIFA, 2026'da yürürlüğe girecek olan bazı tarihi kuralların hazırlıklarına şimdiden başladı. Seyir zevkini azaltan golsüz maçlar ve skoru eşitlemek için çok çaba harcanan maçlar için bu durum geçerli olacak olan bu kuralların en önemlisinin beraberlik durumunda penaltı atışlarına gidilmesi olduğu belirtişdi. 2026 Dünya Kupası için uygulanacak kuralın, olumlu sonuç alınması halinde ulusal lig maçlarına da uygulanabileceği de açıklandı.1. Dünya Kupası'nda 32 yerine 48 takım olacak. 2- Takım sayısındaki artış 8 yerine 16 grupla sonuçlanacak. 3- Her grupta 4 yerine 3 takım olacak. 4- Beraberlik durumunda sayılara 1 puan yazılması yerine penaltı atışları galibi belirleyecek.