FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır görevini bıraktı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı bir son dakika açıklamasında FIFA kokartına sahip Cüneyt Çakır'ın hakemlik alanında aktif kariyerini sonlandırdığını duyurdu. TFF'den gelen bu haber futbol dünyasında şaşkınlık yarattı. 1994'de hakem olarak göreve başlayan ve 1997 yılında C klasman, 1999 yılında da B klasman hakemliğine yükselen Cüneyt Çakır, dünya genelinde gerçekleştirilen organizasyonlarda ülkesini başarıyla temsil etmişti. Bir süredir Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakacağı yönünde ortaya atılan söylentilere son noktayı koyan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakemin aktif görevini sonlandırdığını açıkladı.
Cüneyt Çakır hakemliği neden bıraktı?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, katıldığı bir canlı yayın programında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yurt dışından çok sayıda teklif aldığını fakat hakemlik görevini ülkesinde sonlandırma konusunda bir talebi olduğunu söyledi. Son olarak UEFA'nın Cüneyt Çakır’a 2 Ağustos tarihinde oynanan Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu maçındaki gerçekleştirilen Ludogorets-Dinamo Zagreb mücadelesinde görev vermediği öğrenilirken MHK'nın ise Süper Lig’in ilk hafta maçları için Çakır'ı görevlendirmediği söylendi. Cüneyt Çakır'ın görevinde ayrılma isteğinin hem MHK hem de TFF tarafından uygun görüldüğünü söyleyen Büyükekşi, başarılı ve deneyimli hakemi kendilerine uygun olarak uğurlamak istediğini belirtti ve Cüneyt Çakır'a yakışır bir jübile maçı düzenlemek istediklerini ifade etti. Cüneyt Çakır, bundan sonraki hayatında alt kademede olan hakemlere eğitimler verip yeni yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istediğini belirterek bu camiaya bu şekilde katkı sağlamak istediğini söylemişti.