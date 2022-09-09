Figen Yüksekdağ'ın Ceylan Yayınları aracılığı ile yayımladığı "Yıkılacak Duvarlar" isimli şiir kitabının örgüt propagandası yaptığı var sayıldı ve dağıtılmasının yasaklanarak toplatılmasına, nüshalarının da imhasına karar verildi. Antalya 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararında, yazının içeriğinin, terör örgütü PKK/KCK'nın örgütlü varlığını kitle iletişim araçları ve genel medya desteğiyle sürdürmek amacıyla yazıldığının anlaşıldığı belirtildi. Karara gerekçe olarak ise kitaptaki “Bulutlu Başım” adlı şiir gösterilirken şiirin silahlı terör örgütlerini ve faaliyetlerini övdüğü, terör örgütü mensuplarının meşru ve meşru amaçlara hizmet ettiğini beyan ettiği savunuldu.
GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 14:18
Figen Yüksekdağ'ın son kitabına yasak! Örgüt propagandası sayıldı: Toplatılarak imha edilecek
Tutuklu olarak yargılanan eski HDP Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "Yıkılacak Duvarlar" adını vererek yayımladığı şiir kitabı mahkeme tarafında yasaklandı. Kitabın el konulan nüshalarına da imha kararı çıkarıldı.
GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 14:18
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