Figen Yüksekdağ'ın son kitabına yasak! Örgüt propagandası sayıldı: Toplatılarak imha edilecek













"Bulutlu Başım" adlı şiirde Hendek operasyonlarına atıf yapılmış!

Ceylan Yayınlara karara tepki gösterdi!

Figen Yüksekdağ'ın Ceylan Yayınları aracılığı ile yayımladığı "Yıkılacak Duvarlar" isimli şiir kitabının örgüt propagandası yaptığı var sayıldı ve dağıtılmasının yasaklanarak toplatılmasına, nüshalarının da imhasına karar verildi. Antalya 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararında, yazının içeriğinin, terör örgütü PKK/KCK'nın örgütlü varlığını kitle iletişim araçları ve genel medya desteğiyle sürdürmek amacıyla yazıldığının anlaşıldığı belirtildi. Karara gerekçe olarak ise kitaptaki “Bulutlu Başım” adlı şiir gösterilirken şiirin silahlı terör örgütlerini ve faaliyetlerini övdüğü, terör örgütü mensuplarının meşru ve meşru amaçlara hizmet ettiğini beyan ettiği savunuldu.Mahkeme kararında ayrıca, "Yıkılacak Duvarlar" adlı şiir kitabında bulunan 'Bulut Başım' başlıklı yazıda 8 Ağustos 2015'te doğu ve güneydoğu illerinde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından yapılan hendek ve barikatların ortadan kaldırılmasına, terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenmiş olan Hendek operasyonlarına atıf yapıldığının belirlendiği kaydedildi. Kararı veren Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği, Yüksekdağ'ın şiir kitabının PKK/KCK terör örgütünün basın yayın yoluyla örgütsel alandaki varlığını devam ettirme durumunu geniş halk kitlelerinden destek alabilmek adına yazılmış yazı içeriğinin olduğunun anlaşıldığına hükmetti.ntalya 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara tepki gösteren Ceylan Yayınları, toplatma ve imha kararına ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mısraları yasaklamaya çalıştığını ve o şiirlerin aslında duvarları çoktan aştığını açıkladı.