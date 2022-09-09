GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 14:18

Figen Yüksekdağ'ın son kitabına yasak! Örgüt propagandası sayıldı: Toplatılarak imha edilecek

Tutuklu olarak yargılanan eski HDP Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "Yıkılacak Duvarlar" adını vererek yayımladığı şiir kitabı mahkeme tarafında yasaklandı. Kitabın el konulan nüshalarına da imha kararı çıkarıldı.

GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 14:18
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Figen Yüksekdağ'ın son kitabına yasak! Örgüt propagandası sayıldı: Toplatılarak imha edilecek


Figen Yüksekdağ'ın Ceylan Yayınları aracılığı ile yayımladığı "Yıkılacak Duvarlar" isimli şiir kitabının örgüt propagandası yaptığı var sayıldı ve dağıtılmasının yasaklanarak toplatılmasına, nüshalarının da imhasına karar verildi.

Antalya 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararında, yazının içeriğinin, terör örgütü PKK/KCK'nın örgütlü varlığını kitle iletişim araçları ve genel medya desteğiyle sürdürmek amacıyla yazıldığının anlaşıldığı belirtildi. Karara gerekçe olarak ise kitaptaki “Bulutlu Başım” adlı şiir gösterilirken şiirin silahlı terör örgütlerini ve faaliyetlerini övdüğü, terör örgütü mensuplarının meşru ve meşru amaçlara hizmet ettiğini beyan ettiği savunuldu.



Figen Yüksekdağ

"Bulutlu Başım" adlı şiirde Hendek operasyonlarına atıf yapılmış!

Mahkeme kararında ayrıca, "Yıkılacak Duvarlar" adlı şiir kitabında bulunan 'Bulut Başım' başlıklı yazıda 8 Ağustos 2015'te doğu ve güneydoğu illerinde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından yapılan hendek ve barikatların ortadan kaldırılmasına, terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenmiş olan Hendek operasyonlarına atıf yapıldığının belirlendiği kaydedildi.

Kararı veren Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği, Yüksekdağ'ın şiir kitabının PKK/KCK terör örgütünün basın yayın yoluyla örgütsel alandaki varlığını devam ettirme durumunu geniş halk kitlelerinden destek alabilmek adına yazılmış yazı içeriğinin olduğunun anlaşıldığına hükmetti.

Figen Yüksekdağ

Ceylan Yayınlara karara tepki gösterdi!

ntalya 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara tepki gösteren Ceylan Yayınları, toplatma ve imha kararına ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mısraları yasaklamaya çalıştığını ve o şiirlerin aslında duvarları çoktan aştığını açıkladı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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