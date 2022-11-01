Nedir?
01 Kasım 2022 - 17:24

Fiili hizmet süresi zammı nedir? Fiili hizmet süresi zammından kimler yararlanabilir?

Son dönemlerde sıklıkla duyulan hale gelen fiili hizmet süre zammı kimleri kapsadığı ve zammının ne işe yaradığı internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Fiili hizmet süresi nedir? Fiili hizmet süresi kimleri kapsar? İşte detaylar...

Nedir?
01 Kasım 2022 - 17:24
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Fiili hizmet süresi zammı nedir? Fiili hizmet süresi zammından kimler yararlanabilir?
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanları ilgilendiren fiili hizmet süre zammı belirli durumlar sonrasında yürürlüğe girdi. İşin zorlaştığı durumlarda kişilerin daha çabuk yorulması ve zorlanmasından ötürü hastalıklar ortaya çıkacağından birçok önlem alınmıştır. Olumsuz etkilere karşı çalışanlara emeklilik anlamında avantaj sağlanır. üksek ücrete ek olarak emeklilik sürecinde de sağlanan avantajlar sayesinde farklı sektörlere çalışanların ilgisi artırılmaya çalışılır. Bunun üzerine fiili hizmet süresi hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN KİMLER YARARLANIR?

4A ve 4C sigortalılar fiili hizmet süresi zamlarından faydalanırken 4A sektöründe bulunan ve işverenlere bağlı olarak çalışanların şartlarında fiili hizmet süre zammı devreye girer. 4C'liler kamu kurumları çalışanları ağır ielerde çalışmalarında yıpranma payları devreye girer. Yaş durumundan indirim uygulanmasında sigorta için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.

YER ALTI İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR

Yer altı çalışanları için fiili hizmet süresi zammı ve yaş indirimi farklı düzenlemeler üzerinden hesaplanmaktadır. Yer altı çalışanları için eklenecek olan süre her yıl 180 gün olurken bu sürenin eklenmesiyle madende çalışılması gereken gün ise 1800 olarak belirlendi.

Yer altında çalışanlarının işin zorluğundan bağlı olarak düzenleneceğinden haftalık çalışma süresi 37,5 saat olarak uygulanır. Aynı zamanda yıllık ücretli izinde de herhangi bir ayrımcılık durumu yoktur. İade davalarında ise aranan en az 6 ay çalışma şartlı yer altında çalışanlar için gerekli değildir.

TSK personelleri

TSK PERSONELLERİ

-Subay

-Yedek subay

-Astsubay

-Yedek astsubay

-Uzman jandarma ve erbaş

-Sözleşmeli erbaş ve erler

EMNİYET PERSONELLERİ

-Polis memurları

-Başpolis, kıdemli baş polis memurları

-Komiser yardımcıları

-Komiser, baş komiser

-Emniyet amiri, müdürü ve daha üst seviyede olan emniyet personelleri

-MİT mensupları

AĞIR TEHLİKELİ SINIFINA GİREN İŞLER

fiili hizmet süresi

Ağır işler

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Basit bir formül üzerinden hesaplanan fiili hizmet süresi zammından nasıl yararlanabileceği kolaylıkla belli olur. 60 gün içerisinde çalışılan işlerde eklenerek 0,17 ile çarpılır ve 90 gün eklendiğinde 0,25 oranında çarpılarak zam ortaya çıkar.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMIN FAYDALARI NELERDİR?

Faydası fazlasıyla olan fiili hizmet süresi ağıt ve tehlikeli işler sınıfında bulunan ve barındırdığı tehlikelere yol açacağından önlem amaçlı güncellenir. Bu tehlikeden ötürü bazı hastalıklar yer aldığından bunun yanı sıra psikolojik yıpratıcı da kabul edilir. Fiili hizmet süresi zammı sayesinde de erken dönem emekli olan kişilerin yıpranmadan işgücü piyasasından çekilmesi de mümkündür.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURU YAPILAN YERLER

Fiili hizmet süresinden faydalanmak için başvuru yapılmasına gerek duyulmamaktadır. Zam miktarı, maaşı otomatik olarak eklendiğinden prim ödemesi ve gün sayısı da sistem üzerinden doldurulur. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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