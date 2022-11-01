Fiili hizmet süresi zammı nedir? Fiili hizmet süresi zammından kimler yararlanabilir?

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN KİMLER YARARLANIR?

YER ALTI İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR

TSK PERSONELLERİ

EMNİYET PERSONELLERİ

AĞIR TEHLİKELİ SINIFINA GİREN İŞLER









FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMIN FAYDALARI NELERDİR?

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURU YAPILAN YERLER

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanları ilgilendiren fiili hizmet süre zammı belirli durumlar sonrasında yürürlüğe girdi. İşin zorlaştığı durumlarda kişilerin daha çabuk yorulması ve zorlanmasından ötürü hastalıklar ortaya çıkacağından birçok önlem alınmıştır. Olumsuz etkilere karşı çalışanlara emeklilik anlamında avantaj sağlanır. üksek ücrete ek olarak emeklilik sürecinde de sağlanan avantajlar sayesinde farklı sektörlere çalışanların ilgisi artırılmaya çalışılır. Bunun üzerine fiili hizmet süresi hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır4A ve 4C sigortalılar fiili hizmet süresi zamlarından faydalanırken 4A sektöründe bulunan ve işverenlere bağlı olarak çalışanların şartlarında fiili hizmet süre zammı devreye girer. 4C'liler kamu kurumları çalışanları ağır ielerde çalışmalarında yıpranma payları devreye girer. Yaş durumundan indirim uygulanmasında sigorta için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.Yer altı çalışanları için fiili hizmet süresi zammı ve yaş indirimi farklı düzenlemeler üzerinden hesaplanmaktadır. Yer altı çalışanları için eklenecek olan süre her yıl 180 gün olurken bu sürenin eklenmesiyle madende çalışılması gereken gün ise 1800 olarak belirlendi. Yer altında çalışanlarının işin zorluğundan bağlı olarak düzenleneceğinden haftalık çalışma süresi 37,5 saat olarak uygulanır. Aynı zamanda yıllık ücretli izinde de herhangi bir ayrımcılık durumu yoktur. İade davalarında ise aranan en az 6 ay çalışma şartlı yer altında çalışanlar için gerekli değildir.-Subay -Yedek subay -Astsubay -Yedek astsubay -Uzman jandarma ve erbaş -Sözleşmeli erbaş ve erler-Polis memurları -Başpolis, kıdemli baş polis memurları -Komiser yardımcıları -Komiser, baş komiser -Emniyet amiri, müdürü ve daha üst seviyede olan emniyet personelleri -MİT mensuplarıBasit bir formül üzerinden hesaplanan fiili hizmet süresi zammından nasıl yararlanabileceği kolaylıkla belli olur. 60 gün içerisinde çalışılan işlerde eklenerek 0,17 ile çarpılır ve 90 gün eklendiğinde 0,25 oranında çarpılarak zam ortaya çıkar.Faydası fazlasıyla olan fiili hizmet süresi ağıt ve tehlikeli işler sınıfında bulunan ve barındırdığı tehlikelere yol açacağından önlem amaçlı güncellenir. Bu tehlikeden ötürü bazı hastalıklar yer aldığından bunun yanı sıra psikolojik yıpratıcı da kabul edilir. Fiili hizmet süresi zammı sayesinde de erken dönem emekli olan kişilerin yıpranmadan işgücü piyasasından çekilmesi de mümkündür.Fiili hizmet süresinden faydalanmak için başvuru yapılmasına gerek duyulmamaktadır. Zam miktarı, maaşı otomatik olarak eklendiğinden prim ödemesi ve gün sayısı da sistem üzerinden doldurulur.