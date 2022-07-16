A Millî Kadın Voleybol Takımımız adını yarı final maçında yazdırmayı başardı. Milletler Ligi çeyrek finalinde Tayland’ı 3-1 yenen Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi. Yarı final karşılaşmasındaki rakibi belli olan Filenin Sultanları, İtalya ile eşleşti. Milletler Ligi’nde finale yükselmek isteyen A Millî Kadın Voleybol Takımımız, İtalya’ya puan vermemenin peşinde. A Millî Kadın Voleybol Takımımız Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde yarı final maçına çıkmaya hazırlanıyor. Adını finale yazdırmak isteyen Filenin Sultanları, İtalya karşısında mücadele edecek. Heyecanla beklenen karşılaşmanın zamanı ve hangi kanalda yayınlanacağı sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte İtalya-Türkiye maçının detayları…
SPOR
16 Temmuz 2022 - 18:21
Filenin Sultanları İtalya karşısında mücadele edecek! İtalya-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final maçına çıkıyor
Milletler Ligi yarı finalinde mücadele eden A Millî Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanlarının İtalya mücadelesinin ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı gündemde en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Peki, İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte yanıtı…
SPOR
16 Temmuz 2022 - 18:21