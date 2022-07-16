Filenin Sultanları İtalya karşısında mücadele edecek! İtalya-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final maçına çıkıyor













İtalya Türkiye maçının detayları

A Millî Kadın Voleybol Takımımız adını yarı final maçında yazdırmayı başardı. Milletler Ligi çeyrek finalinde Tayland’ı 3-1 yenen Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi. Yarı final karşılaşmasındaki rakibi belli olan Filenin Sultanları, İtalya ile eşleşti. Milletler Ligi’nde finale yükselmek isteyen A Millî Kadın Voleybol Takımımız, İtalya’ya puan vermemenin peşinde. A Millî Kadın Voleybol Takımımız Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde yarı final maçına çıkmaya hazırlanıyor. Adını finale yazdırmak isteyen Filenin Sultanları, İtalya karşısında mücadele edecek. Heyecanla beklenen karşılaşmanın zamanı ve hangi kanalda yayınlanacağı sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte İtalya-Türkiye maçının detayları…A Millî Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen karşılaşma 16 Temmuz Cumartesi günü saat 15:00’da başlayacak. TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak olan karşılaşma şifresiz olarak izlenebilecek. A Millî Kadın Voleybol Takımının İtalya karşısında galip gelmesi halinde finalde, Sırbistan-Brezilya karşılaşmasının kazananı ile karşı karşıya gelecek. Final karşılaşması 17 Temmuz Pazar günü oynanacak.