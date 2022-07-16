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16 Temmuz 2022 - 17:29

Filenin Sultanları'nın final etap yolculuğuna TRT 1 eşlik ediyor! Filenin Sultanları TRT 1 Türkiye - İtalya canlı maç izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2022 FIVB Milletler Ligi maçlarından yarı finaline çıktı. Filenin Sultanları'nın başarısı tüm Türkiye'de coşku ile karşılanırken yarı finalde İtalya ile karşılaşacak olan Milli Takımın yarı final etap yolculuğuna TRT 1 eşlik edecek. Muhteşem maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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16 Temmuz 2022 - 17:29
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Filenin Sultanları'nın final etap yolculuğuna TRT 1 eşlik ediyor! Filenin Sultanları TRT 1 Türkiye - İtalya canlı maç izle


Millet Ligi'nde daha önvce yapılan maçlarda iki kez kürsüye çıkma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2022 FIVB Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasında Tayland'ı 3-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları, yarı final maçında karşılarına İtalya'yı aldı.

Türkiye - İtalya canlı maç izle



FIVB Milletler Ligi'nde 4. kez yarı finale çıkma başarısına ulaşan Filenin Sultanları, İtalya ile yapacağı mücadele için hazırlıklarına hızla devam ederken rakibini yenerek adını finale yazdırmayı hedefleyen Milli Takımımız altın madalyayı alarak Türkiye'yi bir kez daha gururlandırmayı düşünüyor.

Türkiye - İtalya canlı maç izle

Filenin Sultanları'nın final etap yolculuğu TRT 1 ekranlarında

FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçlarında bugüne kadar çıktığı 12 maçın 7'sini kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 16 Temmuz Cumartesi (bugün) İtalya ile kozlarını paylaşmaya çıkacak. Türkiye-İtalya arasında oynanacak olan muhteşem final mücadelesi ise her zaman olduğu gibi saat 18.30'da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranlarının yanı sıra TRT İZLE ve trtspor.com.tr'den de naklen yayınlanacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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