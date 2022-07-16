Filenin Sultanları'nın final etap yolculuğuna TRT 1 eşlik ediyor! Filenin Sultanları TRT 1 Türkiye - İtalya canlı maç izle

Millet Ligi'nde daha önvce yapılan maçlarda iki kez kürsüye çıkma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2022 FIVB Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasında Tayland'ı 3-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları, yarı final maçında karşılarına İtalya'yı aldı.
FIVB Milletler Ligi'nde 4. kez yarı finale çıkma başarısına ulaşan Filenin Sultanları, İtalya ile yapacağı mücadele için hazırlıklarına hızla devam ederken rakibini yenerek adını finale yazdırmayı hedefleyen Milli Takımımız altın madalyayı alarak Türkiye'yi bir kez daha gururlandırmayı düşünüyor.