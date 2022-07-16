Filenin Sultanları'nın final etap yolculuğuna TRT 1 eşlik ediyor! Filenin Sultanları TRT 1 Türkiye - İtalya canlı maç izle













Filenin Sultanları'nın final etap yolculuğu TRT 1 ekranlarında

Millet Ligi'nde daha önvce yapılan maçlarda iki kez kürsüye çıkma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2022 FIVB Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasında Tayland'ı 3-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları, yarı final maçında karşılarına İtalya'yı aldı.FIVB Milletler Ligi'nde 4. kez yarı finale çıkma başarısına ulaşan Filenin Sultanları, İtalya ile yapacağı mücadele için hazırlıklarına hızla devam ederken rakibini yenerek adını finale yazdırmayı hedefleyen Milli Takımımız altın madalyayı alarak Türkiye'yi bir kez daha gururlandırmayı düşünüyor.FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçlarında bugüne kadar çıktığı 12 maçın 7'sini kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 16 Temmuz Cumartesi (bugün) İtalya ile kozlarını paylaşmaya çıkacak. Türkiye-İtalya arasında oynanacak olan muhteşem final mücadelesi ise her zaman olduğu gibi saat 18.30'da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye ile İtalya arasında oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranlarının yanı sıra TRT İZLE ve'den de naklen yayınlanacak.