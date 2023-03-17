Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerinde rakiplerini öğrendi!







FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYATA KOŞUYOR







2024 Paris Olimpiyatları eleme turlarına katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında karşılaşacakları rakiplerini öğrendiler. İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan çekilişin ardından 'Filenin Sultanı', B Grubu maçlarında Japonya, Belçika, Bulgaristan ve Porto Riko'nun yanı sıra Arjantin, Peru ve Brezilya ile eşleşti.2024 Paris Olimpiyat elemelerinde 24 takım, sekiz takımdan oluşan üç grupta mücadele edecekler. İlk iki grubu tamamlayan ülkeler Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanırlar. Milli takım, 16-24 Eylül'de Japonya'da eleme grup maçları oynayacak.