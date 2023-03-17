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17 Mart 2023 - 19:38

Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerinde rakiplerini öğrendi!

2024 Paris Olimpiyatları elemelerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri belirlendi. Filenin Sultanları, B Grubu maçlarında Japonya, Belçika, Bulgaristan ve Porto Riko'nun yanı sıra Arjantin, Peru ve Brezilya ile karşı karşıya gelecekler.

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17 Mart 2023 - 19:38
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Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerinde rakiplerini öğrendi!
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2024 Paris Olimpiyatları eleme turlarına katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında karşılaşacakları rakiplerini öğrendiler. İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan çekilişin ardından 'Filenin Sultanı', B Grubu maçlarında Japonya, Belçika, Bulgaristan ve Porto Riko'nun yanı sıra Arjantin, Peru ve Brezilya ile eşleşti.

Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerinde rakiplerini öğrendi!

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYATA KOŞUYOR



2024 Paris Olimpiyat elemelerinde 24 takım, sekiz takımdan oluşan üç grupta mücadele edecekler. İlk iki grubu tamamlayan ülkeler Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanırlar.

Milli takım, 16-24 Eylül'de Japonya'da eleme grup maçları oynayacak.

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