YAŞAM
11 Eylül 2022 - 14:35

Filim değil gerçek hayattan! Tam bir asır sonra yeniden dirilmeyi bekliyorlar...

Akıllara durgunluk veren bu proje duyanları ve görenleri hayretler içine düşürüyor. Bilim kurgu filmlerinden fırladığı düşünülse de bu proje tamamen gerçek. Öyle ki kendisini donduran ve 1 asır sonra uyandırılmayı bekleyen onlarca insan bulunuyor. Bu projenin adı Yunanca ‘soğuk’ anlamını taşıyan kelimeden geliyorken, çağdaş tıp teknolojisinin gelişmesi umuduyla bu insanlar belirli bir süre boyunca düşük sıcaklıklarda korunuyor. İşte tüyler ürperten projenin gerçekleri…

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 14:35
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Filim değil gerçek hayattan! Tam bir asır sonra yeniden dirilmeyi bekliyorlar...


İnsanların kendi bedenlerini dondurarak 1 asır bekletilmelerini istemeleri elbette herkes tarafından olumlu karşılanmıyor. Projenin gelişmesinde en önemli rolü üstlenen bilim insanı Dr. Paul Segal, ilk olarak kendi köpeği üzerinde bu deneyi yaptığını ve onu tekrardan diriltmeyi başardığını iddia etmiştir.

Bilim insanları, dondurulma ve sonrasında tekrardan canlandırma işlemi üzerine gerekli çalışmalarını yapmaya devam ederken, yapılan bu proje artık şirketleşmiştir.



Dondurulmuş insanlar

Şuan 5 ayrı merkeze sahip olan bu şirket onlarca insanı kapsüllerde 1 asır sonra tekrardan hayata döndürmeyi bekliyor.

JAmes Bedford

Proje kapsamında ilk dondurulan insan ise Psikoloji profesörü James Bedford olmuştur. Bedford, 1967 yılında bu dondurulma projesiyle kendisini kapsül içine hapsettirmiştir. O dönemde Bedford, herhangi bir tedavisi bulunmayan bir böbrek rahatsızlığına yakalanmış ve bu projeye gönüllü olmuştur.

Proje kapsamında ölen canlının, ölüm anının hemen sonrasındaki kan pıhtılaşmasını önleyen heparin enjekte edilmekte ve baş bölgesine buz koyularak bedenin düşük sıcaklığa inmesi sağlanmıştır.

Dondurulmuş insanlar

Bekletilmiş olan beden, bir takım tıbbi işlemlerin ardından kafa bölgesi veya tüm vücudu -196 derece sıvı hidrojen tiplerine koyulmaktadır.

Merkezi Amerika’da bulunan şirket, tüm dünya genelinde aşırı derece de talep alıyor.

Bunun yanı sıra bu projede işlem yapan tek bir şirket de bulunmuyor.

Dondurulmuş insanlar

Bütün şirketler, kişilerin kontrolleri dışında hayatlarını kaybetmelerinden haberdar olunması için bileklik ve kolye dağıtıyor ve bedenin acil bir şekilde nereye gönderilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Bu işlem için ise şirket oldukça yüklü miktarda para ödenmesini istiyor.

Geçtiğimiz yıllarda da bu konuya dair mahkemeye taşınan olaylar da yaşanmış durumda. Örnek vermek gerekirse, İngiltere’de 2016 senesinde bir annenin ölen 14 yaşındaki kızını cryo tüpünde saklamayı istemesi çocuğunun babası tarafından mahkemeye verilmiştir.

Dondurulmuş insanlar

Şuan ki bilgilerimizle, dondurulmuş olan insanların tekrardan canlandırılacağı düşüncesi pek çok kişi tarafından bilim-kurgu filmlerinde görülmesi muhtemel olaylardan olduğu ve gerçek dışı bir şey olabilmekte.

Henüz kapsüllere koyulan insanların belirlenen süreleri dolmadığından şuan için kimse uyandırılamıyor. En azından bu tarzda bir bilgi herhangi bir kaynakta yer almıyor.

Dondurulmuş insanlar

1000’i aşkın insan ise dondurulmak için anlaşmalarını yapmış ve sıralarını bekliyor. Sadece yurtdışından insanların dondurulmak üzere beklediklerini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bir Türk vatandaşı da dondurulmak üzere anlaşmasını çoktan yaptırdı bile…

Dondurulmuş insanlar

Bu kişi ise Çerkez Ethem'in torunu Güner Kuban

Dondurulmuş insanlar

Kendisi 87 yaşında ve öldüğü zaman dondurulmak istediğine yönelik bir röportaj vermiş

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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