DÜNYA
10 Kasım 2022 - 09:54

Filipinler'de Avustralyalı bir adam, çocuk istismarından 129 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Avustralyalı Peter Gerard Scully 129 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Kız arkadaşı Lovely Margallo, dört sanığın insan ticareti, çocuk istismarı, işkence ve cinsel istismarı filme almak da dahil olmak üzere 60 farklı suçtan hüküm giydiği Filipinler'de 126 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

DÜNYA
10 Kasım 2022 - 09:54
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Filipinler'de Avustralyalı bir adam, çocuk istismarından 129 yıl hapis cezasına çarptırıldı!


Yerel basına göre, Peter Gerard Scully ve üç suç ortağı, biri 18 aylık 7 kız çocuğuna cinsel istismar ve saldırıdan suçlu bulundu.

Cagayan de Oro Mahkemesinde, Scully, kız arkadaşı Lovely Margallo, suç ortağı Maria Dorothea Chia ve şoför Alexander Lao, 18 yaşın altındaki çocukların 60 farklı mağduriyet suçlamasını kabul ettiler.



Savcı Merlynn Barola-Uy, cezanın Scully'den sonra kesinleştiğini söyledi ve üç arkadaşı dilekçeyi 3 Kasım'da imzalamaya karar verdi.

Savcı, Beş yıllık kovuşturmanın ardından sanıklar nihayet suçlarını kabul etmeye karar verdiler. Daha hafif cezalar alabilmek için suçlamaları kabul ettiler. Bu gelişmeden memnunuz” dedi.

Scully ve diğer iki Margallo suç ortağı 9 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Bu, Scully'nin cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlarından ikinci kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasıdır. onun eski evi.

Lovely Margallo, 12 yaşındaki bir çocuğa işkence yapmak, 10'dan fazla çocuğun cinsel istismarı ve işkenceyi videoya çekmekle suçlanan 16 tutuklama emri vardı.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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