Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Ürdün Vadisi'nde, İsraillerin yerleşim birimi Hamra yakınındaki otoyolda, hareket halindeki bir otobüse bir başka araçtan ateş açıldı. Yetkililer saldırı nedeniyle 4 İsraillinin yaralandığını ve olay mahaline sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.
İsrail Savunma Kuvvetleri, düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 14:15
Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı
Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bir otobüse ateş açılması sonucu 4 İsrailli yaralandı.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 14:15
Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Ürdün Vadisi'nde, İsraillerin yerleşim birimi Hamra yakınındaki otoyolda, hareket halindeki bir otobüse bir başka araçtan ateş açıldı. Yetkililer saldırı nedeniyle 4 İsraillinin yaralandığını ve olay mahaline sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.
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