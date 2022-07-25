Film setinde kaza! İsmail Hacıoğlu ölümden döndü













İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde fünye patladı!

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, başrolünü oynadığı '49' filminin çekimleri için kameraların karşısına geçti. Fox Tv ekranlarının izlenme rekorları kıram Mahkum dizisinde gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Hacıoğlu, şimdide merak beklenen filminin çekimlerine devam ediyor.Musul'u ele geçirmiş olan DEAŞ örgütü üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti Musul Başkonsolosluğu'nda bulunan 49 Türk vatandaşını rehin alması sonrasında başlayan süreç ile birlikte bu süreci başarılı bir biçimde yöneten Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gösterdiği kahramanlık hikayesinin anlatıldığı filmin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.Filmde başol oynayan başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu'na Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık da eşlik ederken Kilis'te devam eden film çekimlerinde talihsiz bir kaza meydana geldi. Setin bir sahnesi için kullanılan fünyenin planlanandan erken patlaması İsmail Hacıoğlu'nun yüzünden yaralanmasına neden olurken, ünlü oyuncunun yardımına ilk olarak setteki sağlık ekipleri koştu.İlk yardımın hemen ardından Kilis'te kaldığı otele giden ve dinlenmeye çekilen İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde ve vücudunda yaralar oluştuğu öğrenilirken, sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu sağlık durumun iyi olduğunu söyledi.