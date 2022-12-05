MEDYA
05 Aralık 2022 - 12:13

Final adayıydı! Masterchef'te beklenmeyen veda: Masterchef 4 Aralık elenen isim belli oldu!

Masterchef Türkiye'nin 4 Aralık Pazar akşamı yayınlanan bölümünde bir yarışmacı hayallerine veda etti. Masterchef 4 Aralık kim elendi belli oldu. İşte elenen isim...

MEDYA
05 Aralık 2022 - 12:13
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Final adayıydı! Masterchef'te beklenmeyen veda: Masterchef 4 Aralık elenen isim belli oldu!


TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması Masterchef Türkiye’nin son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca mutfaktaki hünerlerini sergileyen mavi ve kırmızı takım yarışmacılarından bir kişi son tabağını yaparak yarışmaya veda etti. Son 8’e kalamayan isim herkesin favorisi olarak gösteriliyordu.

Masterchef’te kim elendi 4 Aralık Pazar?

Masterchef Türkiye’nin Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları hafta boyunca hem takım oyunlarında hem de bireysel oyunlarında kıyasıya yarıştı.



Hafta boyunca oynanan oyunların ardından kaybeden takımlardan eleme adayları çıktı. Bu haftanın eleme adayı Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunu için en güzel tabakları çıkarmaya çalıştı.

Son tabaklarını çıkaran yarışmacılardan en yüksek puanı alan Burak Kaya yukarı çıkan ilk isim oldu. Geriye kalan Büşra, Tolga ve Gamze’den Büşra ise 29 puan ile günün ikincisi oldu. Son ikiye kalan isimler ise Gamze ve Tolga idi.

masterchef

Yarışmanın favorilerinden biri olarak gösterilen Gamze, akşamın en düşük puanını alarak Masterchef’e veda eden isim oldu. Gamze’nin yarışmadan elenmesi hem şefler hem de diğer yarışmacılar için resmen şok etkisi yarattı. 5 çocuk annesi olan Gamze, kendisine ev hanımı olduğu için inanmayanlara inat Masterchef’te ilk 9’a kadar yükseldiğini ancak yarışmanın sonuna yaklaşırken elenmesine çok üzüldüğünü söyledi. Gözyaşları içerisinde önlüğünü tezgaha bırakan Gamze, Masterchef 2022 sezonunun 9’uncusu oldu.

Masterchef’in son 8 yarışmacısı Burak Kaya, Büşra, Metin, Görkem, Tolga, Yağız, Ayaz ve Kıvanç oldu. Yarışmacılar ilk dört önlüğü giyebilmek için yeni haftada da hünerlerini sergilemeye devam edecekler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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