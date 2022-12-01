Final yapacaktı direkten döndü! O dizi dipten zirveye yükseldi







Final dendi, zirveye koşuyor







2022 yılının son günlerine yaklaşılırken ekranlardaki birçok yapımdan final kararı geldi. Sezona büyük umutlarla başlayan diziler reytinglerde istediğini bulamayınca final yapma kararı aldı. Ancak bir dizi var ki, daha önce defalarca kez final yapacağı konuşulurken ve final tarihi dahi açıklanırken herkesin şaşırttı. O dizi final yapması beklenirken reytinglerde yükselişe geçti. Medyapım’ın FOX TV için çektiği Bir Peri Masalı dizisi oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmişti. İlk bölümlerden seyirci kitlesini oluşturan dizi, senaryoda başarısız kalmıştı.Bir Peri Masalı dizisi ilk birkaç bölümüyle beğenilmişti ancak diğer bölümlerde senaryonun yetersiz kalması nedeniyle reytinglerde düşüşe geçmişti. FOX TV yönetimi dizi için final kararı almaya hazırlanırken beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Bir Peri Masalı dizisi reytinglerde yükselişe geçti. Eylül ayında yayınlanmaya başlayan Bir Peri Masalı dizisi, oyuncu kadrosuyla her ne kadar beğenilse de senaryosu dikkat çekmemişti. Sosyal medyada çok konuşulan dizi, senaryosu nedeniyle sıkça eleştiriliyordu. İlk başlarda hikayesiyle izleyiciyi yakalamayan dizi, son bölümlerde senaryo değişikliğine giderek izleyicileri şaşırtmayı başardı. Kaybettiği izleyicileri yeniden toparlamayı başaran Bir Peri Masalı dizisi, reytinglerde yükselişe geçmesi nedeniyle final yapmaktan kurtuldu. dizinin senaryosunda yapılan değişiklikler reytinglere yaradı ve dizi kaldığı yerden devam ediyor. FOX TV, neredeyse kesin gözüyle bakılan final kararından reytingleri görünce vazgeçti. Bir Peri Masalı dizisi, Çarşamba akşamları yepyeni hikayesiyle ekranlarda yerini almaya devam edecek.