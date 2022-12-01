MEDYA
01 Aralık 2022 - 22:05

Final yapacaktı direkten döndü! O dizi dipten zirveye yükseldi

Dizi sektöründe çalkantılı bir dönem yaşanıyor. Final yapması beklenen dizi reytinglerde yükselişe geçti.

MEDYA
01 Aralık 2022 - 22:05
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Final yapacaktı direkten döndü! O dizi dipten zirveye yükseldi


2022 yılının son günlerine yaklaşılırken ekranlardaki birçok yapımdan final kararı geldi. Sezona büyük umutlarla başlayan diziler reytinglerde istediğini bulamayınca final yapma kararı aldı. Ancak bir dizi var ki, daha önce defalarca kez final yapacağı konuşulurken ve final tarihi dahi açıklanırken herkesin şaşırttı. O dizi final yapması beklenirken reytinglerde yükselişe geçti.

Medyapım’ın FOX TV için çektiği Bir Peri Masalı dizisi oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmişti. İlk bölümlerden seyirci kitlesini oluşturan dizi, senaryoda başarısız kalmıştı.

Final dendi, zirveye koşuyor



Bir Peri Masalı dizisi ilk birkaç bölümüyle beğenilmişti ancak diğer bölümlerde senaryonun yetersiz kalması nedeniyle reytinglerde düşüşe geçmişti. FOX TV yönetimi dizi için final kararı almaya hazırlanırken beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Bir Peri Masalı dizisi reytinglerde yükselişe geçti.

Eylül ayında yayınlanmaya başlayan Bir Peri Masalı dizisi, oyuncu kadrosuyla her ne kadar beğenilse de senaryosu dikkat çekmemişti. Sosyal medyada çok konuşulan dizi, senaryosu nedeniyle sıkça eleştiriliyordu.

İlk başlarda hikayesiyle izleyiciyi yakalamayan dizi, son bölümlerde senaryo değişikliğine giderek izleyicileri şaşırtmayı başardı. Kaybettiği izleyicileri yeniden toparlamayı başaran Bir Peri Masalı dizisi, reytinglerde yükselişe geçmesi nedeniyle final yapmaktan kurtuldu. dizinin senaryosunda yapılan değişiklikler reytinglere yaradı ve dizi kaldığı yerden devam ediyor.

FOX TV, neredeyse kesin gözüyle bakılan final kararından reytingleri görünce vazgeçti. Bir Peri Masalı dizisi, Çarşamba akşamları yepyeni hikayesiyle ekranlarda yerini almaya devam edecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Spotify'da en çok dinlenenler açıklandı! Spotify 2022 Wrapped listenin birincileri bu isimler oldu!
Spotify'da en çok dinlenenler açıklandı! Spotify 2022 Wrapped listenin birincileri bu isimler oldu!
Erdal Beşikçioğlu'ndan yıllar sonra Behzat Ç itirafı geldi: 5'nci yıldan sonra...
Erdal Beşikçioğlu'ndan yıllar sonra Behzat Ç itirafı geldi: 5'nci yıldan sonra...
Arka Sokaklar final mi yapacak, kanal mı değiştirecek? İlker İnanoğlu bizzat açıkladı!
Arka Sokaklar final mi yapacak, kanal mı değiştirecek? İlker İnanoğlu bizzat açıkladı!
Netflix'te Atatürk'ün yasak koyduğu film izlenme rekoru zirvesini 'Çarşamba'a bıraktı
Netflix'te Atatürk'ün yasak koyduğu film izlenme rekoru zirvesini 'Çarşamba'a bıraktı
O dizi reytinglere yenildi final yapıyor! Seveni çoktu: Şok etkisi yarattı
O dizi reytinglere yenildi final yapıyor! Seveni çoktu: Şok etkisi yarattı
'Bu şehir yıprattı aga!': Behzat Ç yepyeni kadrosuyla o tarihte geri dönüyor!
'Bu şehir yıprattı aga!': Behzat Ç yepyeni kadrosuyla o tarihte geri dönüyor!
Son Haberler
Promosyon ödemelerinde rekor 41.000 TL olmuştu! Tüm çalışanlara promosyon müjdesi gelecek mi?
Promosyon ödemelerinde rekor 41.000 TL olmuştu! Tüm çalışanlara...
TÜİK Kasım 2022 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Memurun, emeklinin, asgari ücretlinin gözü o tarihte!
TÜİK Kasım 2022 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Memurun, emeklinin,...
Spotify'da en çok dinlenenler açıklandı! Spotify 2022 Wrapped listenin birincileri bu isimler oldu!
Spotify'da en çok dinlenenler açıklandı! Spotify 2022 Wrapped listenin...
Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı! Asgari ücret için kritik açıklama: Rakam netleşiyor
Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı! Asgari ücret için kritik açıklama:...
Kahvaltı sofralarının aranan tarifi! 5 dakika da mini pizza! Herkes bu tarifi konuşuyor
Kahvaltı sofralarının aranan tarifi! 5 dakika da mini pizza! Herkes...
Nihan Doğan ve Umut Candan cinsel ilişki iddiası bomba gibi düşmüştü! Nispet pozu gecikmedi
Nihan Doğan ve Umut Candan cinsel ilişki iddiası bomba gibi düşmüştü!...
SGK duyurdu: 4A 4B 4C'li çalışanların hesabına ödemeler yatırıldı! Maaş hesabınızı kontrol edin
SGK duyurdu: 4A 4B 4C'li çalışanların hesabına ödemeler yatırıldı!...
850 TL ödemeler başlıyor! Aralık ayı ödemeleri için geri sayım: ATM'lerden bakın
850 TL ödemeler başlıyor! Aralık ayı ödemeleri için geri sayım:...
Altın zirveye oturdu! İslam Memiş'e göre bakın Aralık sonunda altın fiyatı ne kadar olacak? İşte flaş açıklama
Altın zirveye oturdu! İslam Memiş'e göre bakın Aralık sonunda altın...
Elinde havuç kalanlar bu tarif tam sizlik! Yalnızca 3 malzeme ile tek lokmalık tarif! Havuçlu lokum tarifi ve malzemeler
Elinde havuç kalanlar bu tarif tam sizlik! Yalnızca 3 malzeme ile tek...
Grup Hepsi geri dönüyor! Yasemin Yürük 'Yeni bir projemiz var' diyerek detayları anlattı!
Grup Hepsi geri dönüyor! Yasemin Yürük 'Yeni bir projemiz var' diyerek...
Erdal Beşikçioğlu'ndan yıllar sonra Behzat Ç itirafı geldi: 5'nci yıldan sonra...
Erdal Beşikçioğlu'ndan yıllar sonra Behzat Ç itirafı geldi: 5'nci...
Arka Sokaklar final mi yapacak, kanal mı değiştirecek? İlker İnanoğlu bizzat açıkladı!
Arka Sokaklar final mi yapacak, kanal mı değiştirecek? İlker İnanoğlu...
Murat Boz'dan sevgilisine jest! Ayça Ayşin Turan istedi, Murat anında yaptı!
Murat Boz'dan sevgilisine jest! Ayça Ayşin Turan istedi, Murat anında...
Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi! Tadına bakanlar bağımlısı oluyor
Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi!...