Final yapmaya hazırlanan Yargı'nın başrol isminden beklenmeyen veda!

PARS SAVCI'DAN DİZİYE VEDA







Her hafta Pazar akşamları Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Yargı isimli dizi, yayınlandığı her bölümüyle izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizide savcı Pars karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılacağı açıklandı.Yargı dizisi, her hafta pazar akşamları dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Senaryosu Sema Ergenekon tarafından haftalık olarak yazılan dizinin Haziran ayında büyük final yapması beklenirken, finalden önce kadrodan bir kaç oyuncunun ayrılacağı söylendi. Bu isimlerden birisi de dizinin Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak oldu..İzlenme rekorları kıran dizideki performansı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Mehmet Yılmaz Ak'ın projeye veda edeceği açıklandı. Öte yandan bu haftaki yeni bölüm ilk reklamında Defne'yi bulamayan ve zaman daralıyor olan Ilgaz acıdan deliye dönerken bir yandan da hikayede nasıl yer alacak? Diğer taraftan da Ceylin ile boşanma davası büyük merak konusu...