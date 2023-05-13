MEDYA
13 Mayıs 2023 - 14:53

Finale adım adım giderken o isim adaya veda etti! 12 Mayıs 2023 Survivor'da elenen isim gözyaşlarını tutamadı

TV8'in en sevilen yarışmalarından olan Survivor tüm heyecanıyla devam ederken bir isim daha adaya veda etti. 12 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor'da kim hangi yarışmacı elendi? Dominik Cumhuriyeti'nde büyük finale adım adım giderken o isim veda etti.

MEDYA
13 Mayıs 2023 - 14:53
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Finale adım adım giderken o isim adaya veda etti! 12 Mayıs 2023 Survivor'da elenen isim gözyaşlarını tutamadı


Survivor 2023 heyecanı devam ederken gün geçtikçe büyüyen ödüller ise rekabeti kızıştırdı. Beş yarışmacıya birer araba verileceği oyunca tüm yarışmacıları mücadele verirken 12 Mayıs akşamı bir isim yarışmadan ayrıldı. Eleme potasında Asena, Buse, Kürşat ve Ertuğ yer alırken izleyicilerin hangi ismin veda ettiğini araştırmaya başladı. İşte, 12 Mayıs Survivor'dan elenen isim haberimizde.

SURVİVOR'DA 5 ARABA VERİLİYOR

Survivor'un bu zamana kadar ki en büyük ödülü Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. 5 araba ödülü heyecanı yaşanırken oyunun ilk etabı geride kaldı. 97. bölümde ödül oyunun 2. etabında 5 yarışmacı ödülün sahibi olacak. Bununla beraber izleyiciler dün akşam adaya kimin veda ettiğini araştırmaya başladı.



Survivor 12 mayıs eleme

12 MAYIS SURVİVOR ELEME POTASI

Eleme potasında yer alan isimler Kürşat, Ertuğ, Buse ve Asena olurken sms oylamasıyla giden isim belirlendi. En az oy alan isim bu akşam Survivor'a veda edecek. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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