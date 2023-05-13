Survivor 2023 heyecanı devam ederken gün geçtikçe büyüyen ödüller ise rekabeti kızıştırdı. Beş yarışmacıya birer araba verileceği oyunca tüm yarışmacıları mücadele verirken 12 Mayıs akşamı bir isim yarışmadan ayrıldı. Eleme potasında Asena, Buse, Kürşat ve Ertuğ yer alırken izleyicilerin hangi ismin veda ettiğini araştırmaya başladı. İşte, 12 Mayıs Survivor'dan elenen isim haberimizde.
MEDYA
13 Mayıs 2023 - 14:53
Finale adım adım giderken o isim adaya veda etti! 12 Mayıs 2023 Survivor'da elenen isim gözyaşlarını tutamadı
TV8'in en sevilen yarışmalarından olan Survivor tüm heyecanıyla devam ederken bir isim daha adaya veda etti. 12 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor'da kim hangi yarışmacı elendi? Dominik Cumhuriyeti'nde büyük finale adım adım giderken o isim veda etti.
MEDYA
13 Mayıs 2023 - 14:53