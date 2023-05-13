Finale adım adım giderken o isim adaya veda etti! 12 Mayıs 2023 Survivor'da elenen isim gözyaşlarını tutamadı







SURVİVOR'DA 5 ARABA VERİLİYOR







12 MAYIS SURVİVOR ELEME POTASI

Survivor 2023 heyecanı devam ederken gün geçtikçe büyüyen ödüller ise rekabeti kızıştırdı. Beş yarışmacıya birer araba verileceği oyunca tüm yarışmacıları mücadele verirken 12 Mayıs akşamı bir isim yarışmadan ayrıldı. Eleme potasında Asena, Buse, Kürşat ve Ertuğ yer alırken izleyicilerin hangi ismin veda ettiğini araştırmaya başladı. İşte, 12 Mayıs Survivor'dan elenen isim haberimizde.Survivor'un bu zamana kadar ki en büyük ödülü Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. 5 araba ödülü heyecanı yaşanırken oyunun ilk etabı geride kaldı. 97. bölümde ödül oyunun 2. etabında 5 yarışmacı ödülün sahibi olacak. Bununla beraber izleyiciler dün akşam adaya kimin veda ettiğini araştırmaya başladı.Eleme potasında yer alan isimler Kürşat, Ertuğ, Buse ve Asena olurken sms oylamasıyla giden isim belirlendi. En az oy alan isim bu akşam Survivor'a veda edecek.