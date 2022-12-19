Finali izlemek için koştu, şampiyonluk sonrası soyunma odasını birbirine kattı...













Arjantin, dün akşam Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz finalinde Frans'yı penaltılar sonucu geçerek 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Arjantin'in şampiyonluğu dünyanın dört bir yanında kutlandı. Sevinç gösterileri, dünyanın her yerine sirayet etti. Finali yerinde veya ülkesinde takip edemeyen Arjantinli sporcuların sevinçleri de görülmeye değerdi. Takım arkadaşları tarafından özel tebrikler alan bu sporcular arasında sevinci en çok görülmeye değer olan ise kesinlikle Nicolas Laprovittola'nınkiydi. Milli gururumuz Sertaç Şanlı'nın Barcelona'daki takım arkadaşı, penaltılar sonunda elde edilen zafer sonrası soyunma odasını birbirine kattı. Nikola Kalinic, Oscar da Silva nasibi ilk alan şanssız isimlerdi. Malaga maçı öncesi dopamin depolayan yıldız oyuncu Malaga maçında 13 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.Maç sonu mikrofonlar tabii ki de Nicolas'a uzatıldı. Laprovittola, "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Maç boyunca çok gergindim. İlk yarıyı evde izledim ve ikinci yarıyı kaçırmamak için salona koşarak geldim. Malzemeci Dani, maçı bitirmemi bekliyordu. Messi, Emiliano Martinez, Di María… Onlar çok müthiş insanlar. Hem onlar için hem bizim için çok mutluyum. Şu anda Arjantinli olmaktan daha güzel bir şey yok" ifadelerini kullandı.