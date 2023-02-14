Finans uzmanı İslam Memiş son uyarıyı yaptı! Altının harekete geçeceği tarihi açıkladı!







UZMANIN ALTIN AÇIKLAMALARI







ALTINI OLAN NE YAPACAK

Altın almak için fırsat bekleyen, ne zaman yükselecek ne zaman düşecek diye piyasa araştırması yapan vatandaşlar uzmanın açıklamalarını bekledi. Para ve altın piyasası uzmanı İslam Memiş uyarı yaptı. Uzmanın açıklamaları ve altın piyasası son durumu haberimizde.Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş birçok yatırımcının yakından takip ettiği isim. Ünlü isim yaptığı röportajlarda veya yazılarında yatırımcıları uyarıyor ve piyasayı değerlendiriyor. Birçok soruya cevap veren İslam Memiş rekorların da yolda olduğunu söyledi. Faiz kararlarının açıklanacağını bu sebeple bu hafta piyasaların dalgalı olacağını söyledi. Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası faiz oranlarını açıklayacak. Bu da altın piyasasını etkileyecek. Gram altının ocak ayında değer kazandığını vurguladı. Altın gramının yüzde 6 oranında değer kazandığını da belirtti.Gram altının şu an Kapalıçarşı'da 1.180 seviyelerinde olduğunu fakat şubat ayında bir gerileme de yaşanacağını söyledi. Şubatta yaşanması beklenen gerilemeye göre, gram altın 1.140 TL seviyesinde olabilir. Kısa vadede alıcıya bir fırsat olabileceği bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Aynı zamanda uzun vadede değerlendirildiğinde ise altının yükseleceğini söyledi. 2023 Haziran ayı sonrasında altın gramının 1.350-1.500 TL değerinde olacağı söylendi.İslam Memiş'in yaptığı açıklamada elinde gram altın olan vatandaşın altınını satmaması gerektiğini söyledi. Elinde olan satmasın, alabilecek olan şubat fırsatını değerlendirerek acele altın alsın. Uzman isim İslam Memiş, ileriki dönemlerde altının yükseleceğini bildirdi.