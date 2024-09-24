1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Eylül ayı bitmeden değerlendirilmesi gereken kampanyalar yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle de yüksek tutar da kredi ihtiyacı olan kişi, bankaların sunduğu kampanyaları yakından takip ederken, geri ödemesi bir hayli yüksek seyredebiliyor. TCMB tarafından alınan kararlar doğrultusunda artan kredi faiz oranları, acil nakit ihiyacı olan kişileri etkilemeye devam ederken, rtaşıt kredilerinde de durum benzer seyrediyor. Bankaların yüksek faizleri akabinde markalar ya da finanslar tarafından düzenlenen taşıt kredisi kampanyaları, araç sahibi olmak isteyen vatandaşın yakın metrajına girmeye devam ederken, Eylül ayınca geçerli olacak 1 milyon TL’lik dev taşıt finansmanı ile ile Koç Fİnans oldukça ilgi görüyor.

Eylül ayı sonuna kadar devam eden kampanya kapsamında 2023-2024 model yılı Ducato araçlar için düşük faizli kredi imkanı sunuluyor. Fiat’ın öne çıkan modeli Ducato, 3 Eylül - 2 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlediği kredi kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor.

FİAT DUCATO KREDİ KAMPANYASI

Ducato modelini satın almak isteyen özel olarak sunulan kampanya kapsamında, 1.000.000 TL kredi alarak 12 ay vadeli ödeme planı ile %2,99 faiz oranından faydalanmak imkanı sunuluyor. Yapılan hesaplamada aylık ödeme miktarı 101.300,49 TL olarak belirlenirken, yıllık maliyet oranı %47,9 olarak hesaplanmış bulunuyor.

03.09.2024 – 02.10.2024 tarihleri arasında geçerli dev kampanyadan 2023-2024 model yılı tüm Ducato modellerinin satın alınması gerekliliği bulunuyor. Ticari araç kredilerinde rekor seviyelerde olan faiz oranları, Ducato’da Eylül ayında %2,99’a kadar düşerken, maksimum 1 milyon TL destek sağlanıyor. Kampanya, 0 km 2023-2024 model yılı Ducato modellerini satın almak isteyen tüm bireysel ve kurumsal müşterilere özel olarak hazırlanmıştır.

Kampanyadan faydalanabilmek için Fiat ve Koç Fiat Kredi onayı gerekliliği mevcuttur. Eylül ayı içerisinde kampanyadan faydalanılmaması durumunda %4,39 faiz oranı uygulamasının devreye alınacağı da belirtilmiştir.

FİAT DUCATO ÖZELLİKLERİ

geniş iç hacmi, güçlü motoru ve düşük yakıt tüketimi ile ticari araç arayan işletmelerin gider masraflarını hafifletmesini hedeflemektedir Özellikle de zengin donanım seçenekleri ile de dikkat çekmektedir.