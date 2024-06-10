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1 Temmuz’dan önce aracını bunu yapmayan yandı! Yüzdelik o artışlar hızlanıyor

Temmuz ayında enflasyon verilerinin açıklanması akabinde bir çok zam ile alakalı gelişmeler yaşanacak.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 16:14
1 Temmuz’dan önce aracını bunu yapmayan yandı! Yüzdelik o artışlar hızlanıyor

Temmuz ayında enflasyon verilerinin açıklanması akabinde bir çok zam ile alakalı gelişmeler yaşanacak. Vatandaş bir taraftan zamlı maaşlarını almak adına harekete geçecek iken özellikle de vergi zamları da cepleri etkileyecek. Bu zamlardan biri de zorunlu trafik sigortası. Araç sahibi olan milyonları yakından ilgilendiriyor. Zorunlu trafik sigortası ile alakalı olarak Temmuz zammı ile alakalı son dakika karar verildi.

SEDDK, yani Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, temmuz ayı için zorunlu trafik sigortası primlerinde yaşanacak artış ile alakalı olarak yeni zam oranını duyurdu. Yapılan açıklamada bu artış oranı da %3,5 olarak şekillendi. Yani, sürücülerin bu zorunlu sigorta türü için ödeyeceği prim miktarları artacak anlamına gelirken, bu haber ülke genelindeki tüm sürücüyü doğrudan ilgilendirecek. Her araç sahibinin aracı olması durumunda ödeyeceği zorunlu trafik sigortası için artışa 1 aydan daha az vakit kaldı. Bu sayede vatandaş Temmuz ayında zorunlu sigorta için daha fazla tutar ödeyecek.

zam

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA ARTIŞ

Zorunlu trafik sigortası aracın herhangi bir olumsuz durum karşısında korunmasını hedeflemekteyken, kimi durumlarda kazaya karışıldığında karşı tarafın hasarlarını da sağlayabilmektedir. Bir kaza sonucunda karşı araçta veya araçlarda meydana gelen hasarları bu sigorta kapsamında belirli bir limit dahilinde karşılanması hedeflenmektedir. Alınan bu önlem sayesinde riskler konusunun azaltılması hedeflenmektedir.

Vatandaşın enflasyon karşısında cebi neredeyse her ay zorlanmaya devam ederken, zorunlu trafik sigortasındaki bu artış oranının da değişmesinin artı bir yük olarak ekleneceği bilinmekte.

Zorunlu trafik sigortası zammı ile alakalı gelişmeler an an takip edilirken, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek bu artışla ilgili detaylar da araştırılmaktadır.

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