15 gün içinde başvurana 20.000 TL! O bankadan sürpriz ödeme

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyası kolay başvuru

Akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen herkes hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilir. Banka hesabı olan vatandaşlar en yakın olan Akbank şubesine gidip bireysel müşteri temsilcisi veya gişe personeli aracılığıyla başvuruda bulunabiliyor. Başvuru formunu doldurup kimlik ibraz ederek herkes kısa sürede kredi alabilir.

SMS ile hızlı ve kolay başvuru

Akbank, başvuru sürecini hızlandırmak amacıyla SMS yoluyla başvuru seçeneğini de sunuyor. Başvurunuzu "Kredi TC Kimlik numarası [boşluk]" yazıp 44 25'e göndererek kolayca yapabilirsiniz. Onaylanan müşteriler Akbank Direkt uygulamasından şubeye giderek veya nakit kredi kullanarak işlemlerini tamamlayabiliyor.





Akbank direkt başvuruyla finansman kolaylığı

Akbank Direkt uygulaması, banka hesabınıza giriş yaptıktan sonra dilerseniz hafta sonları bile düşük faizli, komisyonsuz ve gelir belgesi olmadan kredi başvurusu yapabilmenize olanak sağlar. Bu kampanya acil nakit ihtiyaçlarınızı hızlı bir şekilde karşılamanızı sağlar. Akbank'ın sunduğu bu promosyona mobil uygulama, SMS ya da şube yoluyla başvuru yaptığınızda %0 faizli taksitli ön ödeme ve ihtiyaç kredisinin seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.

Akbank Direkt uygulamasıyla hafta sonu kredi başvurusu yapabilir, ayrıca acil nakit ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz. Bu teklif finansal esneklik ve rahatlık arayanlar için ideal bir seçenektir.