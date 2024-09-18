19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Son dönemde ekonomik belirsizlikler ve enflasyonla başa çıkma çabaları, yatırımcıların güvenli limanlar aramasına neden olmaya devam ediyor. Kıyıda köşede yatırımı olan vatandaş, devlet güvencesinde yatırımından getiri kazanmayı hedeflerken, risksiz yatırım seçenekleri arayan tasarruf sahipleri için mevduat hesapları daha da tercih edilir hale gelmiş bulunuyor. Bankalar özellikle de müşteri kazanmak adına bir çok kampanyasını açıklarken, yatırımcılar en yüksek mevduat faizi veren bankayı tercih ediyor. Geçtiğimiz aylarda pik yapan ve sonrasında düşüş eğilimine giren mevduat faizleri son zamanlarda yükselişine kaldığı yerden devam edeceğe benziyor. 19 Eylül 2024’te açıklanacak olan TCMB politika faizi açıklamasının da hareketleri devam ediyor. Bu hareketlenmenin sebebinin ise, uzmanlar tarafından yapılan tahminler olduğu ifade ediliyor.

TCMB KARARLARININ MEVDUATLARA ETKİSİ NE OLUYOR?

Perşembe günü TCMB aylık politika faizi değerlendirmesini sunacak. 9 ay boyunca artış gösteren ve 3 aylık süreçte sabit bırakılan politika faizinin tekrardan stabil olacağı tahminleri, mevduat faizlerinin düşeceği ön görüsünü de beraberinde getiriyor. Hal bu iken ayı kurtarmak isteyen yatırımcı acele ederek yüksek faizlerden faydalanmak istiyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE REKOR GELİYOR

En son Mart ayında artış gösteren mevduat faizlerinin tekrardan bir pik yapabileceği ifade edilirken, anlık faizler yüzde 53’e kadar ulaşıyor. Bazı bankaların 32 günlük vadeli mevduat için sunduğu faiz oranları yüzde 44-45 seviyelerinde seyrederken, kimi bankalarda bu oran 53’e kadar ulaşabiliyor. Bu yüksek oranlar, yatırımcıların dikkatini çekerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine de göre, 1-3 ay vadeli mevduatlarda ortalama faiz oranı yüzde 59,3 seviyelerinde seyrettiği belirtilmiş bulunuyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 19 EYLÜL 2024 NE OLACAK?

Ay ay düzenlenen toplantı sonrasında politika faizi değerlendirmesi sunuluyor. Bu değerlendirmelerde faizlerin gidişatının ne olacağı da merakla takip ediliyor. Eylül ayı faiz tahminleri, politika faizinin sabit tutulması olarak değerlendirilirken, bu açıklamanın mevduat faizlerine herhangi bir etkisinin olmayacağı tahminleri sunulmuş bulunuyor.

YÜKSEK TUTAR MEVDUATA YÜKSEK GETİRİ

1 milyon TL ve üzerinde yatırımı olan vatandaşa bankaların verdiği oran, düşük meblağlara göre bir üst seviyede seyredebiliyor. 5 milyon ve üzeri tutar, özel bankacılığa girerken, bankalar ve yatırımcı arasında pazarlık yapılarak yeni oran belirlemesi de devreye alınıyor.

1 MİLYON TL 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

1 Milyon TL yatırımı olan bir müşteri bankaların 32 günlük mevduat hesaplarını kullanması durumunda 42 bin 863 TL ‘ye kadar kazanç imkanı sağlayabiliyor. Her banka müşteriye özel teklifler sunabilmekte iken, tercih için bankaların uygulamaları ya da şubeleri ziyaret etmek yeterli oluyor.