2024 MTV ödemesi yapacak olan araç sürücülerine müjde! Yarısını ödeyeceksiniz

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca belirlenen ve kara deniz ve hava taşıtlarından yılda iki kere vergi alınmaktadır. Bu vergiler MTV vergisi olarak bilinmektedir. Her sene Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere senede 2 kere MTV ödemesi yapılmaktadır. Diğer aylarda da ödense de geç kalınan ödemeler için cezai işlem uygulanmaktadır.

2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi Orta Vadeli Program oranında artış gösterdi. MTV vergisi senede iki kere ödenmektedir. Ancak 2023 senesinde Kahramanmaraş depremi yaralarının sarılması amacıyla EK MTV ile birlikte 4 ödeme sağlanmıştır. 2024 senesinde EK MTV kaldırılsa da 2024 yılı düzenlemesi ile yapılan zamlar araç sahiplerinin ceplerini zorlayacağa benziyor. Bankalar da müşteri kapma yarışında öne geçmek adına düzenledikleri kampanyaları ile tercih sebebi oluyor. Garanti Bankası tarafından başlatılan kampanya araç sürücülerinin ceplerini doldururken, MTV ödemelerinin kolaylaşmasına olanak sağlıyor.





OCAK MTV ÖDEMELERİ BAŞLADI

Garanti BBVA tarafından 1 Ocak tarihinde başlatılan MTV kampanyasının 31 Ocak tarihinde sona ereceği açıklanmış bulunuyor. MTV ödemelerini bankadan sağlayan müşteriye özel 2 taksit imkanı sunulurken, ivd.gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemelerde de kampanya uygulaması geçerli olacaktır. Kanunlarda MTV ödemeleri için belirlenen aylar Ocak - Temmuz ayları olarak bilinmektedir. BU aylarda yapılan ödemelere artı taksit imkanı sağlanırken, öte yandan diğer işlemler için de yıl boyunca banka çeşitli kampanyalarını sunmaktadır.

GARANTİ BANKASI MTV KAMPANYASI

MTV ödemelerinin yapılmasından önce kampanyaya kayıt olma şartı bulunmaktadır. Kampanyaya dahil olmak için yapılması gerekeni banka ''peşin harcamalarınıza ücretsiz 2 taksit fırsatı için MTV2 yazıp harcamanızdan sonra kayıtlı cep telefonu numaranıza gelen SMS'te yer alan şifre ile 3340'a geri dönüş yapmanız gerekmektedir. Örnek : MTV2 SIFRE'' şeklinde açıklamıştır.

Garanti Bankası MTV kampanyasında bankaya ait olan kartlar geçerli olmaktadır.