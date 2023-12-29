2024'te araç sahiplerini ek vergi bekliyor! Hiç beklenmedik yeni vergi yolda geliyor

2024 yılı başlangıcı maaş zamları ile başlayacak iken bir çok kaleme yapılacak hatta belirlenen zamlar vatandaşın canını sıkacağa benziyor. Asgari ücret açıklandı. Yeni yıl itibari ile 17,002 TL olarak ödenecek. 3 Ocak'ta açıklanacak olan 6 aylık enflasyon sonrasında emekli ve memur maaşları da şekillenecek iken, vergi zamları ile birlikte bir çok ürün ve hizmete de zam gelecek. 2024 yılına girildiği an itibari ile zamlar gündemden düşmeyeceğe benziyor. Özellikle de 2023 yılında deprem yaralarının sarılması için 4 kere vergi ödeyen araç sahiplerini 2024 yılında da bir haber bekleyecek.





ARAÇLARA MTV'YE EK ZAM GELEBİLİR

Hükümet tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan Orta Vadeli Programı kapsamında ÖTV oranı ile birlikte ek zamlar da gündeme çıkmış ve onay için 1 Ocak beklenmişti. 31 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanması beklenen bir zam haberi araç sahiplerine verildi. OVP kapsamında açıklaması yapılan ve uygulamaya sokulacağı tahmin edilen karbon vergisi ödemesinin MTV'ye ek olarak uygulanacağı tahmin ediliyor.





KARBON İZİ VERGİSİ

İlk Avrupa Birliği tarafından uygulamaya alınan karbon vergisinden en çok demir çelik sanayileri etkilenirken, karbon izine sahip her kategoriye orana göre karbon vergisi uygulanacak. Geçtiğimiz aylarda OVP ile açıklanan karbon vergisi ile alakalı detaylarda "Karbon vergisi niteliği taşıyan vergiler gözden geçirilecek ve tamamlayıcı karbon vergisi dahil karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler analiz edilecektir. Enerji tüketiminde verimliliğin artırılması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesine yönelik vergi uygulamalarına devam edilecektir." denilmişti. Bu kapsamda karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma üzerine etkilerinin değerlendirileceği tahmin edilirken, araç sahiplerine de en vergi olarak uygulanacağı tahmin ediliyor.

Dünya genelinde sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla uygulanan karbon vergisi ithalat ya da üretimde çıkan sera gazı emisyonlarına göre belirlenirken, araç sahiplerine etkisinin ne olacağı henüz net olarak bilinmiyor.

İklim değişikliğinin önüne geçilmesi için alınan karbon vergisi araç kullanıcılarına yük olarak geri döneceği tahmin ediliyor. Detaylar ve vergi ödemesinin nasıl yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama mevcut değil ancak bu düzenlemenin akaryakıta da zam olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.