25 Ocak öncesinde koşar adımlarla gidin! Tam 56.271 TL ödenecek!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık ayında da politika faizinde artışa gitmişti. 250 baz puan arttırılan politika faizi, mevduat faizlerini de yükseltmiş ve bankalardan yüzde 52.5'a kadar dayanan rakamlar açıklanmaya başlamıştı. Yıl sonu hesaplarının tutması adına bankalar, para girişi sağlamak amacı ile faizlerde artırım yaptıkları uzmanlar tarafından açıklanırken, yeni yıl itibari ile bu oranlar 46 seviyesine kadar gerileme gösterdi. Özellikle de uzun vadeli mevduat faizlerinde şişirilen balonun sönmesi ile birlikte kimi bankalarda bu oranlar yüzde 40'ın altına kadar indi. Kıyıda köşede yarımı bulunan vatandaş güvenli liman mevduat hesaplarının yüksek faizi ile yüksek getiriler kazanırken, an itibari ile düşmeye başlaması ile birlikte banka banka faiz oranlarını araştırmaya başladı. 32 günlük faiz getirisinin yanı sıra 3 aylık ve 6 aylık vadeli faiz oranları da merakla araştırılıyor. 1 milyon TL ile geçtiğimiz ay yüksek tutarda kazanç sağlayan birey, şimdilerde 3 aylık 6 aylık mevduat faizleri araştırmasına başlamış bulunuyor.





Aralık ayı faiz kararı uygulaması devam ederken, TCMB Ocak ayı toplantısının 25 Ocak'ta yapılması planlanıyor. Uzmanların tahminlerinde Ocak ayında da 250 baz puan artırım yapılacağı tahminleri sunuluyor. Kenarda 500.000 TL'si olan vatandaş için 3 aylık vadeli mevduatlarda bankaların sunduğu faiz oranları merak ediliyor. İşte banka banka 3 aylık mevduat faiz oranları ve 3 ayda kazanılacak olan getiri

500.000 TL'NİN 3 AYLIK GETİRİ HESAPLAMASI

Odeabank:

Yıllık Faiz Oranı: % 47,00

Net Kazanç: 56.271 TL

Denizbank

Yıllık Faiz Oranı: % 46,00

Net Kazanç: 55.074 TL

On-Plus

Yıllık Faiz Oranı: % 45,00

Net Kazanç: 53.877 TL