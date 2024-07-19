3.000 TL'ye arsa alarak prefabrik kondurmanın yolu açıldı! Milli Emlak KDV'yi ortadan kaldırıyor

Evi olmayan ev alma hayalinin yanından bile geçemeyen, prefabrik ev yapabilmek için arazi arayan vatandaşın en uğrak adresi Milli Emlak olmakta. Konut, arsa, arazi satışlarında ucuzu ihale yöntemi ile sağlayan ve her sene yüzbinlerce kişiye taşınmaz sahibi yapan Milli Emlak tarafından son yapılan açıklamada 30 ilde geçerli olmak üzere yeni ihale ilanları yayımlandı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 30 farklı ilinde bulunan kullanılmayan hazine arazilerini satışa sunuyor. Tarladan arsa ve araziye kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunan bu satışlar ile alakalı olarak başvuru tarihleri ve detayları da resmi web adresinde yer alıyor.





MİLLİ EMLAK SATILIK ARSA VE ARAZİLER

3.000 TL'den başlayan fiyatlarla bütçesine uygun olan araziye ulaşmak adına internet ortamı üzerinden başvuru yapılması zorunluluğu mevcut iken satın alınan arsanın tapusunun KDV'den muaf olarak şekillenmesi de fiyatların ne kadar düşük seyrettiğinin göstergesi olabiliyor. En düşük arsa fiyatının 3000 TL'den başladığı da ilan detaylarında yer alıyor.

Kişinin bütçesine ya da tercihine göre seçebileceği çok sayıda satışa sunulan arsa ve araziler, geniş seçenek yelpazesini ortaya çıkartıyor. Milli Emlak bünyesinde Toplam 1.391 arazi satışa sunulmuş bulunurken, bir çoğunun tarla niteliğini taşıdığı ve bir kısmının da arazi ya da arsa olarak ilanlarda yer aldığı gözlemleniyor. İhaleye açılan mevcut arsa, arazi ve tarlaların fiyatları bulunulan bölgeye, büyüklüğe ve metrekare fiyatına göre değişkenlik gösteriyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web adresinde satışa sunulan araziler ile alakalı olarak tüm detaylar yer alıyor. Başvurular Milli Emlak resmi web adresi üzerinden tamamlanırken, Milli Emlak şubelerine giderek de ialelere dahil olmak adına kayıt yaptırılabiliyor.