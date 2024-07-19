Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

3.000 TL'ye arsa alarak prefabrik kondurmanın yolu açıldı! Milli Emlak KDV'yi ortadan kaldırıyor

Konut, arsa, arazi satışlarında ucuzu ihale yöntemi ile sağlayan ve her sene yüzbinlerce kişiye taşınmaz sahibi yapan Milli Emlak tarafından son yapılan açıklamada 30 ilde geçerli olmak üzere yeni ihale ilanları yayımlandı.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 13:59
3.000 TL'ye arsa alarak prefabrik kondurmanın yolu açıldı! Milli Emlak KDV'yi ortadan kaldırıyor

Evi olmayan ev alma hayalinin yanından bile geçemeyen, prefabrik ev yapabilmek için arazi arayan vatandaşın en uğrak adresi Milli Emlak olmakta. Konut, arsa, arazi satışlarında ucuzu ihale yöntemi ile sağlayan ve her sene yüzbinlerce kişiye taşınmaz sahibi yapan Milli Emlak tarafından son yapılan açıklamada 30 ilde geçerli olmak üzere yeni ihale ilanları yayımlandı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 30 farklı ilinde bulunan kullanılmayan hazine arazilerini satışa sunuyor. Tarladan arsa ve araziye kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunan bu satışlar ile alakalı olarak başvuru tarihleri ve detayları da resmi web adresinde yer alıyor. 

tl

MİLLİ EMLAK SATILIK ARSA VE ARAZİLER

3.000 TL'den başlayan fiyatlarla bütçesine uygun olan araziye ulaşmak adına internet ortamı üzerinden başvuru yapılması zorunluluğu mevcut iken satın alınan arsanın tapusunun KDV'den muaf olarak şekillenmesi de fiyatların ne kadar düşük seyrettiğinin göstergesi olabiliyor. En düşük arsa fiyatının 3000 TL'den başladığı da ilan detaylarında yer alıyor. 

Kişinin bütçesine ya da tercihine göre seçebileceği çok sayıda satışa sunulan arsa ve araziler, geniş seçenek yelpazesini ortaya çıkartıyor. Milli Emlak bünyesinde Toplam 1.391 arazi satışa sunulmuş bulunurken, bir çoğunun tarla niteliğini taşıdığı ve bir kısmının da arazi ya da arsa olarak ilanlarda yer aldığı gözlemleniyor. İhaleye açılan mevcut arsa, arazi ve tarlaların fiyatları bulunulan bölgeye, büyüklüğe ve metrekare fiyatına göre değişkenlik gösteriyor. 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web adresinde satışa sunulan araziler ile alakalı olarak tüm detaylar yer alıyor. Başvurular Milli Emlak resmi web adresi üzerinden tamamlanırken, Milli Emlak şubelerine giderek de ialelere dahil olmak adına kayıt yaptırılabiliyor. 

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'nda vadeli/vadesiz hesabı olana 20.000 TL! 48 saat içinde başvuru şartı var

O kamu bankası müşterilerine SMS ile bildirildi! Para iadenizi almak için acele edin

Emekli zammı sonrasında ilk açıklama İş Bankası'ndan geldi! Banka zam müjdesini verdi

Türkiye'de 23 yıl sonra bir ilk! Evden çıkmak bile istemeyeceksiniz: Tarih verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Ziraat Bankası'nda vadeli/vadesiz hesabı olana 20.000 TL! 48 saat içinde başvuru şartı var

Emekli maaşı alan tüm emekliler yararlanacak! Bir sefere mahsus 10.000 TL alabilecekler

3.000 TL'ye arsa alarak prefabrik kondurmanın yolu açıldı! Milli Emlak KDV'yi ortadan kaldırıyor

KPSS puanı 60-65-70 olana başvurular açıldı! Mülakatsız kamu personeli alımı yapılacak

Fiat Fiorino ile Kolayca Araç Sahibi Olun! En pahalısı 495.000 TL’ye satılıyor

Ankara, Kırşehir,Nevşehir, Kırıkkale ve o illere duyuruldu! Durum bu sefer çok ciddi

Türkiye'de 23 yıl sonra bir ilk! Evden çıkmak bile istemeyeceksiniz: Tarih verildi

Vantilatörden valiz setine hepsi geliyor! ŞOK 20 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Emekli zammı sonrasında ilk açıklama İş Bankası'ndan geldi! Banka zam müjdesini verdi

O kamu bankası müşterilerine SMS ile bildirildi! Para iadenizi almak için acele edin

BİM’de yapılmayan yapıldı! 23 Temmuz'da elini attığın indirimde

Dışarıdan cevizli sucuk almaya son! Sadece iki malzemeyle yapmak çok basit