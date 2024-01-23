31 Ocak'a kadar yaşınız oranında geri ödeme! Yapı Kredi yapılmayanı yaptı!

Yeniyıl zamlarından etkilenen vatandaşın alım gücü düşerken, nakit ihtiyacı da aynı oranda artış bulunuyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaş bankaların sunduğu kredilere yönelirken, politika faizinin artması, kredi faizlerini etkilediği için, vatandaş bu imkandan mahrum kalıyor. Alım gücü düşen vatandaş, bankaların sunduğu geri iade kampanyaları ile daha fazla alışveriş yapma ya da yaptığı alışverişi daha ucuza getirme imkanı sağlıyor. Bu konuda bankalar da ay ay yeni kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Özellikle de bankaların yeni yıl kampanaları, ilk ayın bitmesine sayılı günler kala merakla takip ediliyor. Ocak ayı kampanyaları ay sonu itibari ile sonlanacak iken bankalar son uyarılarını yapmaya devam ediyor. Yapı Kredi Bankası da müşteri kazanmak amacıyla sağladığı desteklere gün gün yenisini ekliyor. Banka tarafından sağlanan destekte ilk kez Mobil aracılığı ile müşteri olan vatandaşa belirlenen şartları taşıması durumunda indirim uygulanıyor.





YAŞA GÖRE GERİ ÖDEME KAMPANYASI

Belki de ülkemizde sayılı bankanı uyguladığı ve uzun zamandır ortalıklarda görünmeyen bir kampanya yaşı oranında indirim kampanyasında ödeme tutarının 600 TL'ye kadar çıkabileceği hesaplanıyor.

Yapı Kredi Bankası'nda hesap ve kredi kartı bulunmayan yeni müşterinin faydalanabileceği geri ödeme kampanyasında mobil üzerinden başvuru yapanlar kabul edilecek. Kredi kartı başvurusu yapıp onay alması akabinde ilk alışverişini yapan bireye 600 TL indirim uygulanacak. Kampanya şartı olarak 31 Ocak'a kadar kredi kartı ile alışveriş yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Banka tarafından hesaplanan iade tutarı, ilk alışveriş tutarından yaşınızın yüzdesel oranı kadar kredi kartınıza iade yapılacağı şeklinde hesaplanmış bulunmaktadır. Banka tarafından yapılan bir örnek hesaplamada ''1993 yılı doğumlu olmanız ve 2.000 TL’lik bir alışveriş yapmanız durumunda 600 TL (alışverişinizin %30’u) alışveriş yaptığınız kredi kartına iade edilecektir.'' denilmiştir. Geri iade kampanyasının 2,000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacağı da belirtilmiş bulunuyor.