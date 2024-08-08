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45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Gün gün Resmi Gazete'de kurum ve kuruluşlara alım yapılacak personel ile alakalı olarak ilan yayımlanmaya devam ediyor. Bankacılık sektörünün en önemli kurumlarından biri olan BDDK tarafından yapılan açıklamada yeni personel alımı için başvurular için tarih verildi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 10:09
45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Gün gün Resmi Gazete'de kurum ve kuruluşlara alım yapılacak personel ile alakalı olarak ilan yayımlanmaya devam ediyor. Bankacılık sektörünün en önemli kurumlarından biri olan BDDK tarafından yapılan açıklamada yeni personel alımı için başvurular için tarih verildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde çalıştırılmak üzere yeni personel alımı ilanı da bu sabah yayımlanırken, BDDK personel alımı başvuru şartları ve detayları merak ediliyor. Kurumm tarafından yapılan açıklamada ana ve danışma hizmet birimleri ile destek hizmetleri daire başkanlıklarında görevlendirilmek üzere çok sayıda personel alımı yapılacağı belirtildi. BDDK tarafından yapılan açıklamada 160 meslek personeli alımı yapılacağını ilan etti. 

BDDK HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPACAK

Sabah saatlerinde yayımlanan BDDK personel alımı hangi kadrolara dağıtılacağı da merak ediliyor. Bankacılık sektörünün denetimi ve gözetimi alanında görev alacak olan Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı alımının yanı sıra, bilişim ve hukuk alanlarında uzmanlık gerektiren Bankacılık Uzman Yardımcısı ve Kurulun işleri, kararlar, insan kaynakları, eğitim, mali işler ve idari işler gibi çeşitli alanlarda görev alacak BDDK Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. 

BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI

BDDK personeli olmak için başvurular 28 Ağustos - 4 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Belirlenen sınav tarihi ise  14-15 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

bddk

BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILACAK

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve diğer uzmanlık alanlarından birine veya ikisine aynı anda başvuru yapılabilme imkanının olduğu başvurularda yabancı dil şartı bulunacak. TC vatandaşı olan, Kamu haklarından mahrum bulunmayan, çalışmaya engel akıl hastalığı bulunmayan ve askerlikle ilişi olmayan adaylar başvuru yapabilecek. Eylül ayında düzenlenecek olan sınavda her oturumdan en az 60 puan alması ve sınav ortalamasının en az 70 puan zorunluluğu mevcut iken, sıralama en yüksek puandan başlayacaktır.  BDDK, giriş sınavına yönelik gerekli bilgilendirmeler ve sonuçlar resmi internet sayfasında yapılacak iken adayların, sınav süreciyle ilgili detayları takip etmeleri için e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemini kullanabilecek. 

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