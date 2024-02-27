4A, 4B, 4C'Lİ DİKKAT: Ek ödeme almak isteyen emekli için 29 Şubat'ta son bulacak

Emekli maaşlarına yapılan düzenleme sonrasında yüzde 49,25 zam ile en düşük emekli maaşı 10 bin lira tasarısı mecliste onay almıştı. Ocak ayında zam farkları ödemesini Şubat ayının 6 7'sinde alan emekliye Şubat ayı maaşları tam zamlı olarak ödenmeye başladı. Emekli maaşının açlık sınırının altında kaldığı şu günlerde emekli kendisine sunulan her imkanı değerlendirmek istiyor. Bankaların sunduğu kampanyaları yakından takip eden emekli, ay ay belli şartları karşılaması durumunda bankalardan ek ödeme alabiliyor. Hal bu iken en dikkat çeken destek ödemesi 3 senelik atılan imzaya karşılık verilen emekli promosyonu olarak bilinirken, bankalardan emekliye son gün uyarısı yapılmış bulunuyor.





EMEKLİ PROMOSYONLARI İÇİN SON 2 GÜN

Bankalar tarafından yapılan açıklamada emekli promosyonu kampanyalarının Şubat ayının son günü biteceği açıklanırken, emeklinin maaşını taşıması konusunda acele etmesi gerekliliği de açıklanmış bulunuyor. Emekli maaşlarına ek olarak ödene emekli promosyonları ay ay bankalar tarafından güncelleniyor. Kimi bankalar stabil rakamlarını güncel olarak sunarken, kimi bankalar da ek kampanyalar ile kat kat fazla ödeme yapabiliyor. Bu kampanyalar ürün ve hizmet karşılığı olan kampanyalar olarak bilinirken Şubat ayında bu rakam 15 bin liraya kadar ulaşmış bulunuyor. Ancak bu kampanyaların çoğu 29 Şubat itibari ile son buluyor.





BANKALAR EMEKLİ MAAŞLARINI İŞLİYOR

Maaşlar üzerinden verilen bir nema olarak bilinen emekli promosyonları konusu emeklinin yakın metrajında olmaya devam ediyor. Bankalar üzerinden alınan maaşların bankalara kurumlar tarafından ödemesi bir kaç gün öncesinde sağlanırken, bu bir kaç gün içinde bu paralar nema olarak değerlendiriliyor. Bankalar daha fazla emekliden daha fazla günlük kazanç sağlayacak iken bu kapsamda müşteri sayısını arttırmayı hedefliyor. Bu kapsamda promosyon ödemeleri de şaha kalkmaya devam ediyor.

Özellikle de emekli maaşlarını artması akabinde bankaların promosyonlara ve kampanyalara zam yaptığı gözlemlenebiliyor. Bu kapsamda emekli maaşlarına istinaden verilen toplam ödemeler 10 bin ila 15 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor. Emekli vatandaş sözleşmesi olsun olmasın banka değişimi yapabilmekte özgür. Sözleşme yapması durumunda fes ederek ve geri kalan promosyon gün ödemesini yaparak başka bankadan daha fazla promosyon ödemesi alabilmek adına başvurusunu yapabiliyor.