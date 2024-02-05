4A-4B'lir günlerdir bekliyordu! Kök maaşa ek ödeme onay aldı

2024 yılına girilmesi ile emekliyi güzel günler bekliyor dedirten gelişmeler yavaş yavaş uygulamaya sokulmaya başladı. Emekliyi 15-15 Ocak'ta açıklanan yüzde 42.6'lık zam sonrasında geçtiğimiz haftalarda memur maaş katsayısına eşitleneceği müjdesi verilmişti. En düşük emekli maaşını 10 bin liraya çıkartan ve yüzde 49.5 zammın Resmi Gazete'de yayınlanması ile onay alacağı tarih yani emekliye Ocak zam farklarının ödeneceği tarih merakla araştırılmaktaydı. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklama kapsamında 6-7 Şubat tarihlerinde ek zam farkının ödemesinin yapılacağı kesinleşti.

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ

SSK ve Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiren gelişmelerde maaş zam farkı için tarih açıklaması yapıldı. 4A ve 4B'li kapsamında %11,68'lik ek zam farkı ile birlikte en düşük emekli maaşının 10.000 lira yükseltilmesi düzenlemelerini tamamlandığı, geçtiğimiz hafta açıklandı.





4C'li hariç bütün emekliler Ocak ayı maaş farkını 6-7 Şubat tarihlerinde alacak. Emekliye yapılan yeni zam için mecliste yasalaşan düzenleme Resmi Gazete'de de geçtiğimiz hafta yayınlandı. Yayınlanan genelge kapsamında emekli maaşı ek zam farkı tarihleri de açıklanırken emekli zammının ilk %37,57 oranında gerçekleşmesi ile birlikte aradaki zam farkı için bu oran üzerinden tekrardan ödemeler yapıldı.

MAAŞ ZAM FARKI ÖDEMELERİ

Ödemesi Yapılan bu orana ilave olarak %11,68 oranında zam yapılırken emekli için Ocak ayında maaş zam farkı oluştu. Yapılan açıklamada Ocak maaş farkı ödemeleri için tarih verildi. Öte yandan ikramiyeler ile alakalı da son dakika gelişmelerin yaşandığı tahmin ediliyor.





Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında %37,57'lik Oran refah Payı hariç SSK ve bağ kurulunun taban maaşı olarak kesinleşti. Asgari ücrete %49,11'lik artışla 17.002 TL'ye çıkması ve memur ve memur emeklilerinde Toplu sözleşme farkı sebebiyle %49,25'lik zam oluşması sebebiyle SSK ve bağ-kurlularda kendisine yapılan yüzde 42,6 zam sonrasında tepkilerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile aradaki fark kapanırken 4A ve 4B'lilerin maaşı %40,25'te eşitlendi. Öte yandan en düşük emekli maaşı düzenleme ile 10.000 liraya çıkartıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan bu genelgeler sonrasında maaş farkları ile alakalı tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre ise tarihler şu şekilde:

SSK emekli maaşı ek zam farkı 6 Şubat Salı günü,;

Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkı 7 Şubat Çarşamba günü ödenecek.